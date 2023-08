Die Ravensburgerin Anna–Maria Fürst hat ihr erstes Buch mit dem Titel „Das Ziel“ veröffentlicht. Die staatlich geprüfte Musikpädagogin verbrachte ihre Schulzeit an der Freien Waldorfschule Ravensburg, die sie ein Jahr früher als geplant verließ, weil sie einen Platz am Musikfachseminar Stuttgart bekommen hatte. In Stuttgart lebt Fürst nun seit 15 Jahren und arbeitet freiberuflich als Musikerin und Musiklehrerin. „Das mache ich mit großer Leidenschaft, deshalb bleibt das Schreiben vermutlich ein nebenberufliches Vergnügen und ein willkommener Ausgleich“, sagt die 33–Jährige. Im Interview verrät sie auch, ob sie bereits Ideen für einen weiteres Buch hat.

Wovon handelt Ihr erstes Buch?

Die Geschichte beschreibt die Reise von Paul, der anfangs völlig sorgenfrei in einer perfekten Welt lebt. Sein schönes Leben endet, nachdem er sich einer neuen, rebellischen Bewegung angeschlossen hat. Er wird mit allen Gleichgesinnten aus der glücklichen Welt verbannt und muss sich schließlich mühsam die Rückkehr erkämpfen. Auf dem Weg zurück verbringt Paul einige Zeit auf unserem Planeten Erde. Um den Zusammenhang dieser anderen Welt und der Erde zu verstehen, muss man die ganze Geschichte lesen.

Wie sind Sie auf das Thema gestoßen?

Die Idee zu diesem Buch schlummerte schon einige Jahre in meinem Kopf, inspiriert von Romanen mit ähnlichem Hintergrund. Schon seit meiner Kindheit hat mich die Frage nach dem „Wohin“, also dem Sinn des Lebens, beschäftigt. Die Antworten, die ich für mich gefunden habe, sind in meinem Roman verarbeitet. Mir selbst hat diese Sicht auf das Leben durch viele schwierige Momente meines Lebens geholfen, und ich hoffe, dass es für manche/n Leser/in ein positiver Anstoß sein kann. In erster Linie darf meine Geschichte aber einfach eine Geschichte sein.

Wann oder wobei kommen Ihnen die besten Ideen?

Die besten Inspirationen finden mich, wenn ich zur Ruhe komme. Ich bin praktizierende Christin und bete täglich, dabei kamen mir oft Ideen für meine Geschichte. Ansonsten auch bei Spaziergängen oder ruhigen Zugfahrten.

Wie sind Sie an einen Verlag gekommen, der Ihr Buch veröffentlicht? War das schwierig oder ging das recht schnell?

Der Paramon–Verlag war der erste Verlag, dem ich mein Manuskript auf gut Glück geschickt hatte, und es kam zeitnah eine positive Antwort. Rückblickend ging alles recht schnell, vor allem wenn man bedenkt, dass ich das Buch ohne große Ambitionen begonnen hatte. Dass es jetzt tatsächlich in jeder Buchhandlung erhältlich ist, kann ich manchmal selbst nicht so ganz glauben.

Wie verdienen Sie als Autorin an Ihrem Buch?

Ich musste einen großen Teil der Produktion vorfinanzieren und bekomme dafür jetzt Tantiemen pro verkauftem Buch.

Haben Sie vor, weitere Bücher zu schreiben oder sitzen Sie vielleicht sogar schon an Ihrem zweiten Buch?

Momentan arbeite ich an keinem neuen Buch. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es irgendwann noch einmal dazu kommt. Tatsächlich gibt es noch einen etwa zur Hälfte fertig geschriebenen Roman auf meinem Computer, den ich vor über zehn Jahren begonnen habe. Ich lasse mich selbst überraschen.

Sie sind aus Ravensburg. Was verbindet Sie mit Ihrer Heimatstadt bzw. welchen Bezug zu Ravensburg haben Sie?

Ja, Ravensburg ist für mich nach wie vor Heimat. Es ist jedes Mal ein schönes Gefühl, wenn mich einer der Türme oder die Veitsburg am Hang begrüßen. Viele Kindheitserinnerungen sind an diese romantische Stadt geknüpft. Ich war bei „Ravensburg spielt“, hatte Ballett– und Orchesteraufführungen im Konzerthaus und bin natürlich alljährlich beim Rutenfestumzug mitgelaufen.

Kommen Sie noch oft in Ihre Heimat zurück?

Inzwischen komme ich, so oft es der Berufsalltag zulässt, her, um meine Eltern zu besuchen und Urlaub in der Heimat zu machen.