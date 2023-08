Beim diesjährigen Stadtradeln hat Ravensburg einen beachtlichen Erfolg verbucht: Im Ranking der Städte zwischen 50.000 und 99.999 Einwohnern erreichte die Türmestadt den dritten Platz in Baden–Württemberg. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Ravensburg hervor.

Vorjahresergebnis deutlich überschritten

Mit mehr als 425.000 Kilometern sei das Vorjahresergebnis deutlich überschritten worden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Laut Pressemitteilung nahmen insgesamt 1.884 Radelnde am diesjährigen Stadtradeln teil. Die Stadt Ravensburg freue sich über die positive Resonanz und hoffe, dass in den kommenden Jahren weitere Rekorde fallen.

In diesem Jahr habe das „Team Vetter“ wieder den ersten Rang mit einer Gesamtkilometerzahl von mehr als 63.000 Kilometern erradelt. Den zweiten Rang belege die Stadtverwaltung Ravensburg mit mehr als 33.000 Kilometern. Das Team „Kuttruff Ingenieure“ mit mehr als 22.000 Kilometern vervollständige das Treppchen.

Mit mehr als 900 Kilometern je Radler habe das Team „Die Schussenradler“ nach 2022 erneut die meisten Kilometer pro Kopf geschafft. Platz zwei mit fast 600 Kilometern pro Kopf gehe an das Team „Gute Radler“. „Radlgaudi77“ belege in diesem Jahr den dritten Platz mit ebenfalls fast 600 Kilometern je Teammitglied.

Aktivster Radler ist Kai Lutz

Kai Lutz sei in diesem Jahr der aktivste Stadtradelnde gewesen. Er habe ganze 1.875 Kilometer zurückgelegt. Auf dem zweiten Platz sei Vorjahressieger Marcus Münsterer mit einer Gesamtkilometerzahl von 1.786 gelandet. Anna Schuler habe mit 1.614 Kilometern den dritten Platz erreicht.

Wie die Stadt Ravensburg weiter mitteilt, haben bei der Verlosung von Ravensburger Geschenk–Gutscheinen unter den Teilnehmenden unter anderem Marina Moser, Oliver Lutz, Hannes Raach und Daniel Amann gewonnen.

Schüler strengen sich an

Beim Sonderwettbewerb Schulen habe sich das Albert–Einstein–Gymnasium mit mehr als 43.000 Kilometern an die Spitze gestrampelt. Mehr als 2.700 Kilometer habe die Waldorfkindertagesstätte gesammelt und damit unter den teilnehmenden Kitas die Nase vorn. Besonders hervorzuheben sei die Leistung der Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen: So seien beispielsweise an der Stefan–Rahl–Grundschule in Obereschach 33 Kinder an 21 Tagen mehr als 2.200 Kilometer geradelt.

Die Preisverleihung soll im Zuge der Energiewende– und Nachhaltigkeitstage am 29. September stattfinden. Dazu sind alle Radlerinnen und Radler des diesjährigen Wettbewerbs eingeladen.