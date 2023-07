Ravensburg hat ein friedliches Rutenfest gefeiert

Ravensburg hat ein gelungenes, friedliches Rutenfest gefeiert. Das ist zumindest das Fazit der Veranstalterin, der Rutenfestkommission (RFK). Das Deutsche Rote Kreuz berichtet ebenfalls von einem ruhigen Verlauf; auch die Bilanz der Polizei ist positiv. Anders sah es übers Wochenende am Krankenhaus St. Elisabeth aus. Dort hatte sich die Zahl der Notfälle im Gegensatz zum Rutenfest 2022 um rund 50 Prozent erhöht.

Beim RFK–Vorsitzenden Dieter Graf ist der Mittwoch ein Tag der Superlative. „Wunderbar“ sei das Rutenfest gewesen, mit „ganz toller Stimmung“. Alle Besucherinnen und Besucher seien „gut drauf“ gewesen und „friedlich“.

Polizei musste kaum einschreiten

Eine ähnliche Einschätzung gibt es vonseiten der Ravensburger Polizei. Revierleiter Michael Weber sagt: „Auch in diesem Jahr feierte Ravensburg ein ausgelassenes und weitestgehend friedliches Rutenfest, bei welchem die Polizei – gemessen an der Vielzahl der Feiernden – in nur sehr wenigen Fällen mit Nachdruck einschreiten musste.“

Selbst altgediente Rotkreuzmitglieder können sich kaum an ein Rutenfest erinnern, bei dem so wenige Menschen am Dienstagnachmittag versorgt werden mussten. Alfred Mühlegg, DRK

Bis Mittwochnachmittag seien den Beamten lediglich 26 Straftaten gemeldet worden (Vorjahr: 28). Die einzelnen Vergehen: Körperverletzungen (zehn), Bedrohungen (zwei), Diebstähle (vier) und Beleidigungen (drei), welche zumeist von alkoholisierten Beteiligten begangen wurden.

Zweimal wurde Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet oder ein tätlicher Angriff auf sie verübt. Drei Sachbeschädigungen wurden verzeichnet. Aber auch zwei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kamen zur Anzeige, teilt die Polizei mit. Insgesamt habe es acht Platzverweise und drei Aufenthaltsverbote gegeben. Lediglich zwei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Videoüberwachung war kaum nötig

Positiv bewertet die Polizei die erneut eingesetzte Videoüberwachung des Festgeländes. Die Bildübertragung erlaube es den Beamten, das Geschehen im Ganzen im Blick zu behalten und kritische Situationen frühzeitig zu erkennen. Nach Auskunft der Polizei gab es aber keine Situation, die ein derartiges Eingreifen erfordert hätte.

Aus Sicht von Alfred Mühlegg vom Ravensburger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verlief das Rutenfest viel ruhiger als in den vergangenen Jahren. Sein Fazit: „Selbst altgediente Rotkreuzmitglieder können sich kaum an ein Rutenfest erinnern, bei dem so wenige Menschen am Dienstagnachmittag versorgt werden mussten.“

Deutlich weniger Patienten beim Roten Kreuz

Während 2022 über 200 Festbesucher Hilfe beim DRK suchten, seien es in diesem Jahr nur 130 Personen gewesen. Darin nicht enthalten sind kleinere Wehwehchen wie Verpflastern oder Kühlungen. Dennoch mussten 34 Patienten nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden.

Rund 300 Einsatzkräfte der DRK–Bereitschaft Ravensburg und der Ortsvereine aus dem Landkreis standen laut Mühlegg parat und leisteten rund 2000 Ehrenamtsstunden. Beim Festzug waren 40 Personen im Einsatz, zudem zwölf Fahrzeuge am Festzugsweg verteilt.

In der Notaufnahme war die Hölle los

Ebenfalls einen großen Einsatz leisteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses St. Elisabeth (EK). Denn dort war sehr viel los. 811 Patienten suchten die Notaufnahme über die Festtage auf, berichtet EK–Sprecher Jürgen Schattmann: „Insgesamt 93 Patienten kamen direkt vom Fest.“ Nach einer hohen Anzahl zur Halbzeit seien es am Montag (8) und Dienstag (5) aber nur noch relativ wenige Patienten gewesen. Die Gesamtzahl liege dennoch um rund 50 Prozent höher als im Vorjahr (62). 2019, vor der Corona–Pause, seien es 85 Rutenfest–Patienten gewesen.

Aktuell waren 30 der 93 Patienten wegen einer Alkoholvergiftung im EK (davon sechs Jugendliche). Im Vorjahr gab es diesbezüglich lediglich zehn Fälle. 28 kamen wegen Sturzverletzungen, 13 wegen Schlägereien, 11 wegen Herz–Kreislaufproblemen, neun wegen Schnittwunden und zwei wegen Drogenkonsums. Schwerverletzte gab es nach Aussage von Schattmann nicht.