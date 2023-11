Ravensburg hält an umstrittenen Baugebieten fest

Wie geht es weiter mit den 13b-Gebieten? Offenbar will die Stadt Ravensburg auf jeden Fall daran festhalten, auch an den besonders umstrittenen Neubaugebieten „Andermannsberg“ und „Hüttenberger Weg“. Die Gründe.

Nach monatelangem Stopp hat die Stadt Ravensburg begonnen, wieder Grundstücke in den 13b-Neubaugebieten von Schmalegg und Taldorf zu vergeben. Grund ist die Rechtsauffassung des Bundes, dass die betroffenen Wohngebiete trotz des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig verwirklicht werden können, wenn der sogenannte Satzungsbeschluss länger als ein Jahr zurückliegt und keine Klagen dagegen eingegangen sind.

Verfahren soll neu aufgerollt werden ‐ diesmal rechtskonform

In den anderen zwei Ravensburger 13b-Neubaugebieten am Andermannsberg und Hüttenberger Weg ist aber genau das der Fall, weshalb der Stadt dort weiterhin die Hände gebunden seien, sagte Baubürgermeister Dirk Bastin im Gespräch mit Schwäbischen.de. Er will dem Gemeinderat jedoch vorschlagen, das Planverfahren neu aufzurollen ‐ diesmal europarechtskonform mit Umweltprüfung und ökologischem Ausgleich ‐ sobald das Urteil im Normenkontrollverfahren vorliegt. Wie berichtet, hatten Nachbarn gegen die beiden Neubaugebiete geklagt. Unter anderem, weil sie negative Auswirkungen auf ein angrenzendes Biotop befürchten, aber auch wegen des zusätzlichen Verkehrs und anderer Gründe.

Da das Bundesverwaltungsgericht im Sommer den deutschen Baurechtsparagrafen 13b für unrechtmäßig erklärt hatte, der diesen Plänen zugrundeliegt, geht die Ravensburger Stadtverwaltung davon aus, dass die Nachbarn den Prozess um den Andermannsberg und den Hüttenberger Weg gewinnen werden. Trotzdem wolle die Stadt ‐ nicht zuletzt wegen der großen Wohnungsnot in Ravensburg ‐ mittelfristig an beiden Gebieten festhalten.

Es gibt bereits Interessenten für Grundstücke

„Das geht nur, wenn wir das Verfahren neu aufrollen, also in ein Regelverfahren mit Umweltprüfung und ökologischem Ausgleich gehen“, glaubt Bastin. Das Vorhaben am Andermannsberg verbrauche relativ wenig Fläche pro Wohneinheit und sei daher aus Sicht der Stadt attraktiv. An den Mehrfamilienhäusern, die dort entstehen sollen, hätten sowohl Baugemeinschaften als auch Bauträger bereits Interesse angemeldet.

Sobald das Urteil, das für diesen Winter erwartet wird, vorliegt, könne die Planung ‐ eventuell leicht modifiziert ‐ neu begonnen werden. Anderthalb bis zwei Jahre später würde dann voraussichtlich ein neuer Satzungsbeschluss ergehen, gegen den dann jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geklagt würde, sodass sich der Baustart verzögern werde, meint Bastin jedoch.

Jahresfrist ist entscheidend

Erleichtert ist der Baubürgermeister jedoch über eine Stellungnahme des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, auf die nun der Kommunale Landesverband kreisangehöriger Städte und Gemeinden verweist. Darin heißt es:

Bestandspläne nach Paragraf 13b Baugesetzbuch, die nicht innerhalb der Jahresfrist angegriffen worden sind, leiden nicht an einem beachtlichen Fehler und können daher Grundlage für Genehmigungsentscheidungen sein.

Das gelte für die Bebauungspläne „Taldorf-Süd“ und „Ortsmitte Schmalegg III“ gleichermaßen, weshalb die Stadtverwaltung den seit Juli dort geltenden Vergabe- und Baugenehmigungsstopp bereits aufgehoben habe. Bastin: „In der jetzigen Situation hilft uns jede Wohnung, die gebaut wird.“