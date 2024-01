Bemerkenswert gut hatte die Stadt Ravensburg das Krisenjahr 2022 bewältigt – mit der Konzentration auf das Wesentliche und der Hoffnung, dass in 2023 alles besser würde. Doch die Krise ist zum Dauerzustand geworden und die Auswirkungen vieler nationaler und globaler Entwicklungen sind in den vergangenen zwölf Monaten dann auch am Schussental nicht spurlos vorübergegangen.

Empfohlene Artikel Stadtcheck Stadtcheck: Ravensburg kommt gut durch die Krise q Ravensburg

Mittlerweile ist beim Muskelprotz eine gewisse Kraftlosigkeit zu spüren. Der Stadtcheck der Redaktion in 14 Kategorien fällt daher Anfang 2024 sehr gemischt aus. Immerhin: Vielfach ist die Lage immer noch besser als die Stimmung.

Maßgeblich eingetrübt hat sich der Optimismus auch deshalb, weil es für die städtische Kämmerei kein gutes Jahr war – ganz im Gegensatz übrigens zu 2022, als vor allem die Gewerbesteuer überraschend sprudelte. Jetzt ist wegen der Haushaltssperre eher Katerstimmung angesagt gewesen. Wo sparen, wo zugleich die Einnahmen erhöhen?

Darüber gab es zuletzt häufiger Streit. Wenn es ums Parken geht, wird es dann besonders emotional, zumal der Plan mit der Bewirtschaftung von Bechtergarten und Scheffelplatz bisher nicht aufgegangen ist. Seit das Parken dort Geld kostet, bleiben die großen Plätze leer. Auf Bus und Bahn – wie erhofft – werden wegen Einführung der Gebühren auch die wenigsten Pendler umgestiegen sein.

Händler haben große Sorgen

Die Händler in der Innenstadt fürchten derweil um ihre Zukunft. Parkplätze und Erreichbarkeit der Geschäfte sind grundsätzlich immer ein Thema. Besonders prekär aber wird die Lage dann, wenn wegen der vielen Baustellen in der Innenstadt zusätzliche Handicaps dazu kommen.

Die schwierige Situation wird sich allerdings so schnell nicht ändern: Ist die Fernwärme endlich komplett verlegt, muss der südliche Marienplatz wegen der Tiefgarage noch einmal aufgegraben werden. Die Stadt hat reagiert und eine kostenlose Stunde Parken in der Marienplatzgarage subventioniert, um Handel und Gastronomie zu unterstützen. Das alleine wird weitere Leerstände aber wohl kaum verhindern können.

Unternehmen insolvent

Nicht voran kommt die Stadt auch beim dringenden benötigten Wohnraum. Die Bauwirtschaft steckt in der Krise, zwei Unternehmen aus Ravensburg haben zuletzt Insolvenz angemeldet, andere Bauträger stoppen ihre Projekte. Und die ausgewiesenen Neubaugebiete werden zum Teil beklagt. Ein Zwölf-Punkte-Programm soll gegensteuern, doch die meisten Maßnahmen werden Zeit brauchen.

Und der Klimaschutz? Der wurde in den vergangenen Jahren ganz hoch gehängt von Verwaltung und Gemeinderat. Doch in Wahrheit ist der Einfluss der Kommune auf viele Faktoren viel kleiner als gedacht. Und dann verstricken sich die politischen Lager oft im Klein-Klein, so dass es an vielen Stellen bei zaghaften Vorstößen und Veränderungen bleibt.

Zusammenhalt stimmt

Was hilft als Gegengift bei so vielen Baustellen? Kultur, die Pflege von Traditionen und Geschichte, auch das gemeinsame Feiern, der Zusammenhalt. Auf diesen Feldern immerhin bekommt Ravensburg weiter gute Noten.

Hier lesen Sie die Tops und Flops