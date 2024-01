Ravensburg gedenkt Opfern des Nationalsozialismus

Der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährt sich am Samstag, 27. Januar. Die Stadt Ravensburg, das ZfP Südwürttemberg und die Gesellschaft für christlich-jüdische Begegnung gedenken mit mehreren Veranstaltungen den Opfern des Nationalsozialismus.

Die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Ravensburg findet am Samstag, 27. Januar, um 19 Uhr im Theater Ravensburg statt. Es wird das Theaterstück „Zigeunerboxer“ von Rike Reiniger gezeigt. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung ist ab Montag, 8. Januar, online über https://eveeno.com/zigeunerboxer möglich. Für Schulklassen wird das Stück am Montag, 29. Januar, um 10 Uhr nochmal gezeigt. Die Anmeldung hierfür ist per Mail ans Kulturamt [email protected] möglich.

Ebenfalls am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr, findet die Gedenkveranstaltung für die 691 Opfer der „Euthanasie“ der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Weissenau statt. Im Anschluss an 691 Glockenschläge findet eine Ansprache des Ministers für Soziales, Gesundheit und Integration Manne Lucha mit Kranzniederlegung statt. Die Kranzniederlegung ist die zentrale Gedenkveranstaltung der ZfP-Gruppe 2024.

Am Dienstag, 30. Januar, um 19 Uhr lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben die Zeitzeugin Eva Umlauf in den Schwörsaal ein. Eva Umlauf hat mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Ausschwitz überlebt. Sie wird aus ihrem Buch „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“ lesen und mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Musikalisch begleitet wird der Abend von Ulrich Gröner an der Violine. Der Eintritt ist frei.

Die Stadtbücherei bietet für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 am Mittwoch, 24. Januar, 8.30 Uhr und 10.30 Uhr Lesungen mit Frank Maria Reifenberg zu seinem Buch „Wo die Freiheit wächst“ an. Die Anmeldung erfolgt über die Stadtbücherei per Mail an [email protected].

Das ZfP Südwürttemberg bietet für die Klassen 9 und 10 am 22., 24. und 26. Januar jeweils um 10.30 Uhr eine Seminarveranstaltung zur Geschichte der Psychiatrie während des Nationalsozialismus an. Die Veranstaltung kann nur nach Voranmeldung an [email protected] besucht werden.