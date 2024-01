Wichtiger denn je ist in der heutigen Zeit, in der antisemitische Straftaten zunehmen und Rechtsradikale offen ihre Gesinnung zeigen, die Erinnerung an den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar. In Ravensburg gibt es dazu mehrere Gedenkveranstaltungen.

Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, erinnert bei der zentralen Gedenkveranstaltung der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg am ZfP Ravensburg-Weissenau an die Opfer der Euthanasie während des Nationalsozialismus Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, erinnert bei der zentralen Gedenkveranstaltung der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg am ZfP Ravensburg-Weissenau an die Opfer der Euthanasie während des Nationalsozialismus

Den Auftakt machten 691 Glockenschläge am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau. Jeder Glockenschlag steht dabei für einen psychisch kranken Menschen, der von dort, also der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt, mit einem grauen Bus zur „Euthanasie“ in die Tötungsanstalt Grafeneck gekarrt und ermordet wurde.

Die Veranstaltung, an der auch Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) teilnahm, stand im Zeichen der Selbstreflexion und der Mahnung, aus der Geschichte zu lernen. Lucha betonte: „Wir müssen immer wieder selbst reflektieren und sehen, wozu Menschen fähig sind, im Schlechten, aber auch im Guten. Die Demokratie lebt vom Wissen ihrer Geschichte.“

Die Kränze wurden vor dem Denkmal der Grauen Busse von Manne Lucha und OB Daniel Rapp niedergelegt.