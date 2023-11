Steigende Schülerzahlen und zunehmende Personalprobleme: Die Stadt Ravensburg muss wie schon in den Kitas nun auch ihr Betreuungsangebot für Schulkinder reduzieren. Ziel ist es, dass Eltern in den dann enger gefassten Betreuungszeiten aber verlässlich planen können.

„Es wird sicher ein paar Beschwerden geben“, sagte Stefan Goller-Martin, Leiter des Amtes für Bildung, Soziales und Sport jetzt im zuständigen Ausschuss des Gemeinderates.

Aber wir glauben, dass es nichts bringt, ein theoretisch weiter gefasstes Angebot zu haben, das dann häufig bei Engpässen kurzfristig über den Haufen geworfen werden muss. Stefan Goller-Martin

Das Nadelöhr sei ganz klar das Personal, so der Amtsleiter. Schon jetzt sind an den städtischen Grundschulen im Grunde alle Betreuungsplätze voll belegt.

Weniger Betreuung in den Ferien

Die Stadt will auf den größer werdenden Engpass reagieren, indem sie die 13-Uhr-Gruppe künftig gar nicht mehr anbietet. Reduziert wird dazu auch die Betreuung der Grundschulkinder in den Ferienzeiten. Statt von 7 bis 17 Uhr werden die Kinder künftig nur noch von 7.30 Uhr bis 16 Uhr betreut, eine halbe Ferienwoche wird in der Summe ganz gestrichen. Vor allem schließen die Gruppen in den Sommerferien länger, dafür wird es in den Herbstferien ein Angebot geben.

Frühzeitige Anmeldung gefordert

Dazu bekommt einen Platz künftig nur noch, wer sein Kind für mindestens drei Tage in der Woche anmeldet. Um besser planen zu können, müssen Eltern ihren Bedarf auch ein halbes Jahr vor dem Start schon angeben.