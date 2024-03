In einer feierlichen Veranstaltung im Konzerthaus in Ravensburg wurden am Freitagabend herausragende Sportlerinnen und Sportler geehrt. Johanna Kneer, Emanuel Buchmann, Francesca Parcelli, Paul Boger und Marie-Luise Heilig-Duventäster sind Ravensburgs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023. Die Towerstars wurden zur Mannschaft des Jahres gewählt.

In einem würdigen Rahmen und mit einem großartigen Bühnenprogramm ehrten die Stadt Ravensburg und der Sportverband Ravensburg 180 Kinder, Jugendliche und Erwachsene für ihre herausragenden sportlichen Leistungen. Zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte, Ortsvorsteher sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete waren unter den Ehrengästen. Oberbürgermeister Daniel Rapp und der Vorsitzende des Sportsverbandes, Karlheinz Beck, nahmen die Ehrungen vor und übergaben allen die Urkunden und Medaillen. Tobias Hübner und Jürgen Schlegel moderierten die Veranstaltung.

Ausblick auf das Landesturnfest

In seinem Grußwort hob der Oberbürgermeister die Bedeutung der 47 Sportvereine in Ravensburg hervor und gab einen Ausblick auf das wohl bedeutendste Sportereignis seit Jahren. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni dieses Jahres findet das Landesturnfest im Gemeindeverband Mittleres Schussental statt. Über 10.000 Sportler werden erwartet. „Zusammen mit deren Betreuern, Verwandten und Freunden werden wir mehr Menschen in der Stadt haben als beim Rutenfest und Blutritt zusammen“, so Rapp.

Auch Ehrenamtspreise wurden im Rahmen der Sportlerehrung verliehen. (Foto: Siegfried Heiss )

Der Vorsitzende des Sportverbandes, Beck, sprach sich klar gegen rechtsradikale Tendenzen aus und sagte, dass diese auch im Sport nichts verloren hätten. Dann würdigte er die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Vereinen. „Das Ehrenamt ist das Herz der Vereine,“ sagte er. Für ihre besonderen Leistungen wurden drei Ehrenamtliche ausgezeichnet: Sabine Schneider vom TSB Ravensburg Abteilung Judo; Sonja Wald, TSV Ravensburg Abteilung Handball und Hugo Adler für seinen Golfclub in Schmalegg.

Karate, Eiskunstlauf, Judo

Zur Preisverleihung in den Hauptkategorien wurden jeweils drei Nominierte auf die Bühne gerufen und deren Erfolge präsentiert. Hübner führte kurze Interviews und Schlegel zog aus einem Umschlag die Siegerin beziehungsweise den Sieger.

Nominiert für die Sportlerin des Jahres waren Johanna Kneer, unter anderem Europameisterin im Karate; die Eiskunstläuferin Julia Sauter sowie die letztjährige Gewinnerin, die deutsche Judomeisterin Anna-Maria Wagner, die durch ihre Trainerin Christa Hoffmann vertreten wurde. Sie ist zurzeit auf einem Turnier in Usbekistan. Diesjährige Siegerin wurde Johanna Kneer.

Buchmann sagt Tour ab

Bei den Männern waren nominiert: Niklas Herrmann. Der Flag Footballer von den Razorbacks belegte mit der Nationalmannschaft den ersten Platz bei der Europameisterschaft. Weiter nominiert war Mattis Böhm, der Eiskunstläufer des ESC Ravensburg sowie Emanuel Buchmann. Dessen Name zog Schlegel aus dem Umschlag. Da er sich in der Vorbereitung für die Baskenrundfahrt befindet, nahmen seine Eltern den Pokal entgegen und verkündeten, dass Buchmann dieses Jahr nicht an der Tour de France teilnehmen, dafür beim Giro Italia starten werde.

Zur Seniorensportlerin des Jahres waren Marie-Luise Heilig-Duventäster, die 76-jährige Irmgard Olma und Brigitte Hoffmann - alle von der LG Welfen - nominiert. Siegerin wurde Marie-Luise Heilig-Duventäster. Alle drei Sportlerinnen waren unter anderem im Berglauf sehr erfolgreich.

Erfolgreiche Nachwuchssportler

Die Reiterin Anna Krause, die Tennisspielerin Francesca Parcelli sowie die Karatekämpferin Evelyn Kostbar wurden für die Jugendsportlerin nominiert. Francesca Parcelli wurde die Ehre zuteil.

Der Karatekämpfer Paul Boger sowie die Radsportler Valentin Stupperich und Luan Elsäßer waren die Kandidaten zum Jugendsportler. Gewählt wurde Paul Boger.

Zur Mannschaft des Jahres nominiert waren der Radfahrverein Ravensburg, die Towerstars sowie die Judoabteilung des TSB Ravensburg. Die Towerstars gewannen den Pokal, den Aufsichtsrat Winfried Leiprecht entgegennahm, da die Towerstars parallel zur Veranstaltung ihr Zweitligaspiel gegen die Lausitzer Füchse bestritten (und 1:3 verloren). Über eine Videobotschaft sendeten sie Grüße an die Gäste im Konzerthaus.

Das großartige Bühnenprogramm bestritten die Geräteturnerinnen des TSB Ravensburg, die Hip-Hop Tanzgruppe Xcalation sowie Marie Schwarz zusammen mit ihrem Tanzpartner Maximilian Schmidt.