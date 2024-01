Ravensburg demonstriert gegen Rechts

Nach zahlreichen Großdemos mit Hunderttausenden Teilnehmern gehen jetzt auch in Ravensburg Menschen auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. Am kommenden Samstag, 27. Januar, treffen sich um 15 Uhr unter dem Motto „Laut gegen Rechts!“ verschiedene Gruppen am Bahnhof, und am Donnerstag, 1. Februar, wird auf dem Gespinstmarkt von 12 bis 19 Uhr die „digitale Lichterkette“ wiederbelebt. Was im Einzelnen geplant ist.

Die Veranstalter hoffen auf jeweils mehrere tausend Teilnehmer, die sich zu einem vielfältigen und freiheitlichen Deutschland bekennen. Die Demo am Samstag wird von den Ravensburger Klimaaktivisten um Samuel Bosch organisiert. Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von den „Omas gegen Rechts“, „Fridays for Future“, „Critical Mass Schussental“, „Queer youth“, „Pax Christi“ und vielen weiteren Vereinen.

Auslöser ist das Neonazitreffen zur „Remigration“

Auslöser der Demo ist - wie bereits in zahlreichen größeren Städten am vergangenen Wochenende - die Recherche des Netzwerks „Correctiv“ über ein Neonazitreffen in Potsdam, bei dem auch Mitglieder der AfD und der Werteunion zugegen waren, um über die Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland mit Migrationshintergrund zu diskutieren. Der von den Rechtsradikalen dafür verwendete Begriff „Remigration“ wurde zwischenzeitlich zum „Unwort des Jahres“ gekürt.

Beginn ist am Bahnhof in Ravensburg mit Aufzug durch die Georgstraße, Meersburger Straße, Karlstraße, Schussenstraße, Frauentor und Marienplatz. Dort ist dann ab etwa 17 Uhr eine Kundgebung mit Reden geplant.

Schon länger geplant ist angesichts hoher Umfragewerte für die AfD die Wiederbelebung der „digitalen Menschenkette“ anlässlich der Europawahl und der Kommunalwahl im Juni am Donnerstag, 1. Februar, von 12 bis 19 Uhr auf dem Gespinstmarkt. Vor zehn Jahren haben sich daran 4500 Menschen beteiligt, die mit ihrem Gesicht ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt gesetzt haben. Darunter auch Prominente wie der die Grünen-Politikerin Claudia Roth, BAP-Sänger Wolfgang Niedecken oder Schauspieler Hannes Jaenicke. Schirmherr der Veranstaltung war damals Martin Schulz, seinerzeit Präsident des Europäischen Parlaments und später Kanzlerkandidat der SPD. Diese Rolle übernimmt diesmal Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke, der auch um 17 Uhr auf der Bühne spricht.

Post für Björn Höcke

Was Organisator Made Höld von der Initiative „Oberschwaben ist bunt“ besonders freut, ist, dass die Deutsche Post das zehnjährige Bestehen der digitalen Menschenkette mit einer Sonderbriefmarke würdigt, die an diesem Tag ebenfalls vorgestellt wird. Die Besucher der Aktion können gleich vor Ort Gratis-Postkarten mit der Sonderbriefmarke (Kosten: 70 Cent) an den thüringischen AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke schicken, wenn sie möchten. „Unter dem Motto: Was ich Bernd schon immer sagen wollte“, spielt Höld auf den Dauergag der ZDF-Satiresendung „Heute-Show“ an, die den Rechtsextremisten konsequent „Bernd“ nennt, weil ihn der häufige Versprecher auch zahlreicher Nachrichtensprecher angeblich sehr ärgert.

An dem Aktionstag werden aber auch Bands und Künstler auf der Bühne auftreten. Um 16.30 Uhr wollen drei Mütter zudem eine echte Menschenkette unter dem Motto „Gemeinsam für Vielfalt“ in der Innenstadt bilden. In der Menschenkette soll Solidarität gezeigt werden mit allen Menschen, die von rechtem Hass und Hetze, von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind. „Die Menschenkette soll außerdem Gemeinschaft und Zusammenhalt demonstrieren und zeigen, dass man sich in Ravensburg rechtem Gedankengut, Ausgrenzung und Diskriminierung entschlossen entgegenstellt“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Organisatorinnen Vanessa Holly, Nicole Isking und Barbara Reich. Sie wollen, dass ihre kleinen Kinder „in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft aufwachsen dürfen und ihnen vorleben, wie man für Werte wie Toleranz und Empathie einsteht“.

Höld will keine Kinder instrumentalisieren

Made Höld hofft, dass sich an dem Aktionstag möglichst viele Menschen für die neue „digitale Menschenkette“ fotografieren lassen. Bis zur Europawahl haben Interessierte aber auch Zeit, selbst ein Bild auf der Homepage www.oberschwabenistbunt.de hochzuladen. Wer mitmachen will, sollte mindestens 14 Jahre alt sein und schon eine eigene politische Meinung haben.

Wir finden es nicht gut, wenn Kinder instrumentalisiert werden wie bei den Martinsumzügen der Querdenker zur Coronazeit. Made Höld

Neben seinem Verein „Nätwörk Süd - Oberschwaben ist bunt“ und der Stadt Ravensburg beteiligen sich bislang auch das ZfP Südwürttemberg, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben, Weltpartner und die Freunde der Räuberhöhle an dem Aktionstag. Der 59-Jährige hofft aber auch auf die Unterstützung von weiteren Vereinen und Initiativen sowie politischen Parteien. Damit meine er „alle außer der AfD, der Werteunion, der Basis und dem Bündnis Sahra Wagenknecht“.

Telefon bei Tavir steht nicht still

Unter den Unterstützern ist auch der „Türkische Akademiker-Verein in Ravensburg“ (Tavir). Vereinsvorsitzende Gülcin Bayraktar meinte gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass ihr Handy seit der Enthüllung des Recherchenetzwerk „Correctiv“ über das Neonazitreffen in Potsdam nicht mehr still stehe. „Ich bekomme viele Anfragen, ob eine Kundgebung stattfinden wird oder nicht. Es handelt sich hauptsächlich um Anfragen von Deutschen ohne Migrationshintergrund, die sich teilweise ohnmächtig fühlen und etwas unternehmen, ein Zeichen setzen wollen, weil sie sich verpflichtet und verantwortlich fühlen“, so Bayraktar.

Damit die Proteste gegen Rechts keine Eintagsfliegen bleiben, will auch die Stadt Ravensburg eine Großdemo auf dem Marienplatz organisieren, kündigte Oberbürgermeister Daniel Rapp am Montag in der gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und Beirat für Integrationsfragen an. Die Kundgebung soll am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, stattfinden und für Vielfalt, Toleranz und Demokratie werben. Laut Pressesprecher Timo Hartmann soll die Demo von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis getragen werden, also Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, und der Wirtschaft.