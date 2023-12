Die Stadt Ravensburg hat ein schwieriges Haushaltsjahr hinter sich. Unter dem Strich kam es in Sachen Finanzen aber nicht so dick, wie noch im Frühjahr befürchtet. Die Ausgabensperre hat beim Sparen entschieden geholfen. Nachteil: Viele eigentlich notwendige Investitionen sind dadurch liegen geblieben und nur verschoben worden. Und die Kommune blickt zugleich mit Sorge auf das, was Landrat Harald Sievers für den Landkreis plant.

6,5 Millionen Euro minus gegenüber dem Planansatz für den Doppelhaushalt 2023/2024 stehen jetzt beim Ergebnis im Nachtragshaushalt der Stadt. Damit lässt sich weiter leben und arbeiten. „Wir sind keine reiche, wir sind aber auch keine arme Stadt“, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp. Die Gewerbesteuer war mit Einnahmen von 72 Millionen Euro für 2023 zu optimistisch geplant, die im Frühjahr prognostizierten 55 Millionen waren aber wiederum zu pessimistisch geschätzt. Am Ende durfte sich Kämmerer Gerhard Engele noch über Einnahmen in Höhe von 65 Millionen Euro freuen.

Energiekosten niedriger als befürchtet

Dazu kamen positive Effekte aus dem Finanzausgleich. Die Energiekosten fielen nicht so hoch aus wie befürchtet und der Sparkurs tat sein übriges. Die Stadt konnte in diesem Jahr so immerhin noch zwei Millionen Euro Schulden abbauen (16 statt 18 Millionen Euro) und verfügt über ein liquides Vermögen zum Jahresende von 55 Millionen Euro. Die Investitionen, die in 2023 geschoben wurden, werden allerdings irgendwann wieder auf dem Tisch liegen.

Drei Millionen Euro mehr Kreisumlage

Neben der Entwicklung der Personalkosten durch die neuen Tarifabschlüsse drückt den Oberbürgermeister und seinen Kämmerer aber vor allem der Blick auf die Finanzplanung des Landkreises. Die Erhöhung der Kreisumlage um drei Prozent würde bei der Stadt Ravensburg mit rund drei Millionen Euro mehr zu Buche schlagen, die sie als Abgabe an den Kreis leisten muss. „Da gibt es derzeit eine gewisse Unwucht“, sagte Rapp, der auch Kreisrat für die CDU ist. „Der Kreis plant mit einem Plus von 20 Millionen Euro, wir mit einem Minus von 6 Millionen.“

Weitere Steuererhöhungen wird es in Ravensburg laut Rapp allerdings jetzt nicht geben.