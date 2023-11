Die vier spanischen Saxophonisten des Kebyart-Ensembles haben bei ihrem Konzert zwar alles gegeben ‐ trotzdem blieb die Stimmung am Sonntagabend unterkühlt: Denn im Konzerthaus war’s kalt. So kalt, dass die meisten der rund 200 Besucher ihre Mäntel und Winterjacken über der Abendgarderobe anbehalten haben. Unter den Abonnenten der Ravensburger Spielzeit geht die Sorge um, dass sie nun öfter im Konzerthaus frieren müssen.

Denn im vergangenen Jahr hatte die Stadt Ravensburg im Zuge der befürchteten Energieknappheit wegen des Ukrainekriegs die Temperaturen in Hallenbädern, Verwaltungsgebäuden, Mehrzweckhallen, den Museen, der Oberschwabenhalle, der Stadtbibliothek und nicht zuletzt im Konzerthaus um jeweils ein Grad gesenkt. „Wir werden unseren Gasverbrauch deutlich reduzieren“, gab Oberbürgermeister Daniel Rapp die Parole aus. Das hat geklappt.

Frösteln soll eine Ausnahme gewesen sein

Tatsächlich haben viele Kulturfans im vergangenen Winter im Konzerthaus daher öfter gefroren. Doch Sabine Arnegger, im städtischen Kulturamt zuständig fürs Kulturmanagement, versichert: Das Frösteln am Sonntagabend sei eine Ausnahme gewesen. Denn die Gasheizung sei kurzfristig ausgefallen. Und da das Konzerthaus heizungstechnisch am Tropf mit anderen Gebäuden hänge, sei man der Ursache nicht sofort auf die Spur gekommen.

Am Abend habe sich dann herausgestellt, dass eine Störung am Heizkessel in der Realschule schuld am kalten Konzerthaus war und das Ganze wurde wieder in Ordnung gebracht. Wegen der Herbstferien sei das nicht früher aufgefallen, so Arnegger auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Sie betont: „Es ist uns ein Anliegen, dass die Temperatur im Konzerthaus für Künstler und Besucher angenehm ist.“ Und wenn das Konzerthaus erst ans Fernwärmenetz angeschlossen sei, könnte man auf etwaige Störungen leichter reagieren. Fällt dann nämlich mal eine Heizzentrale aus, springe automatisch eine andere an, erklärt ein Mitarbeiter des Amtes für Architektur und Gebäudemanagement (AGM).

Im Übrigen wird die Temperatur in städtischen Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäuden auch diesen Winter wieder um ein Grad runtergefahren, um Gas und Geld zu sparen. Im Gegensatz zu den Verwaltungsgebäuden, in denen es während der nächsten Monate nur 19 Grad haben wird, sollen es im Konzerthaus 21 Grad sein. Denn dieses alte Gebäude könne die Wärme nicht so gut speichern, so der AGM-Mitarbeiter.

Klatschen sorgt für warme Hände

Die Besucher waren am Sonntagabend auch deshalb verunsichert, weil es keine Information zum Hintergrund der kühlen Temperaturen gegeben habe, wie eine Abonnentin sagt. Allein das Klatschen habe für warme Hände gesorgt. Arnegger dazu: Im vergangenen Winter hätten sich immer wieder Besucher zu den Temperaturen im Konzerthaus geäußert ‐ manchen sei es zu kühl, anderen hingegen (zu) warm gewesen. Da hänge auch viel vom jeweils individuellen Empfinden ab, vermutet die Kulturmanagerin.

Jedenfalls könnten die Fans von Joy Denalane, die am 8. November beim Trans4Jazz-Festival in Ravensburg auftritt, beruhigt sein: Laut Arnegger müssten sie nicht befürchten, im Konzerthaus zu bibbern.