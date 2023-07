Das Trommeln der Gruppen ist bereits seit Anfang Mai in Ravensburg hörbar. Inzwischen wird das am 21. Juli beginnende Rutenfest auch in den Straßen sichtbar.

Die halbe Nordstadt ist abgesperrt, die Aufbauarbeiten für den Rummel haben begonnen. Und Ravensburg ist voller Vorfreude auf sein Kinder- und Heimatfest. 24 Fahrgeschäfte und rund 50 Imbissstände sollen auf dem Festplatz für Unterhaltung und gehörig Futter sorgen.