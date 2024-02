Wohnungen sind auch im Schussental ein extrem knappes Gut. Darum rücken unbebaute Innenstadtflächen immer mehr in den Fokus - etwa die weitläufigen Discounter samt den ausladenden Parkplätzen drumherum. Die Gemeinderatsfraktion der „Bürger für Ravensburg“ forderte die Stadtverwaltung schon vor ein paar Jahren dazu auf, abzuklopfen, ob auf den Grundstücken und Gebäuden von Aldi, Lidl & Co. Wohnungen entstehen könnten.

Bürgermeister Dirk Bastin hat fast alle Lebensmittelmärkte abgeklappert. Doch nur an einem Ort wäre die Idee realistisch.

Eine Absage nach der anderen

„Das Potenzial ist groß, aber nicht einfach zu heben“, zieht Bastin nach vielen Gesprächen ein durchwachsenes Fazit. Denn an manchen Stellen geht gar nichts: Der Netto an der Jahnstraße beispielsweise sei vor Kurzem umgebaut und runderneuert worden. Daher wolle man nun nicht schon wieder investieren, so die Auskunft gegenüber der Stadtverwaltung.

Auf dem Schweinchenpalast an der Ulmer Straße wünscht die Stadtverwaltung sich Wohnungen – doch der Eigentümer der Immobilie mauert. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Auch beim Schweinchenpalast an der Ulmer Straße steckt man in einer Sackgasse. Die Stadt wünscht sich dort Wohnungen und Lidl würde sich auch nicht querstellen. Bloß: Das Gebäude gehört nicht Lidl. Und der Eigentümer blockiere das Projekt, bedauert Bastin.

Warum in der Schützenstraße nichts geht

Die Filiale in der Schützenstraße hingegen gehört Lidl. Dort wäre das Unternehmen bereit, Wohnungen drauf zu packen. Aber auch hier wird nichts draus, denn sowohl Lidl als auch der angrenzende Netto-Markt liegen mitten in einem Gewerbegebiet. Auf der anderen Straßenseite baut der Pharmadienstleister Vetter ein neues Gebäude nach dem anderen.

In der Schützenstraße will die Stadt eher nicht, dass Lidl oder Netto ihre Filialen aufstocken, damit sich die Bedürfnisse von Bewohnern und dem gegenüber liegenden Gewerbegebiet nicht in die Quere kommen. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Bastin befürchtet, dass, wer immer dort in potenzielle Neubauwohnungen einziehen würde, sich über etwaigen Lärm beschweren oder, noch schlimmer, gegen Bauvorhaben der benachbarten Firmen klagen könnte. „Das wollen wir natürlich verhindern“, begründet Bastin, warum die Discounter in der Schützenstraße aus dem Wohnungsrennen sind.

In der Süd- und Weststadt würden neue Wohnungen sich nicht mit Gewerbe beißen, im Gegenteil: Das Kaufland etwa, welches ebenso wie Lidl zur Schwarz-Gruppe gehört, ist auf drei Seiten von Wohngebieten umgeben. Man rede auch hier mit den Eigentümern, sagt Bastin. Es scheint jedoch zweifelhaft, dass das Gebäude tatsächlich mit Wohnraum aufgestockt wird. „Aber auch eine Photovoltaikanlage wäre ja wertvoll“, findet der Bürgermeister.

Auf dem Kauflanddach wäre eine Menge Platz für Wohnungen. Man sei im Gespräch, sagt Bürgermeister Dirk Bastin. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Auch in der Weststadt hakt es

In der Weststadt, wo sich Feneberg und Edeka in bester Wohngebietsgesellschaft befinden, hakt es in Sachen Nachverdichtung ebenfalls: Feneberg ist nur Mieter in dem Gebäude an der Meersburger Straße, und auch hier wolle der Eigentümer momentan nicht investieren, so Bastin. Mit Norma lote man den potenziellen Erweiterungsspielraum in Bezug auf die Filiale in der Gartenstraße momentan noch aus.

Feneberg liegt in der Weststadt mitten im Wohngebiet, da böten sich neue Wohnungen auf dem Gebäude an. Doch der Besitzer möchte gerade nicht investieren. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Bei Edeka an der Meersburger Straße will der Besitzer des fast 20.000 Quadratmeter großen Grundstücks, zu dem auch der Spieleladen „Smyths Toys“ und der Parkplatz gehören, derzeit keine Wohnungen über den Verkaufsflächen angehen, sagt Bastin. Dabei wäre die Stadt durchaus bereit, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern.

Woanders funktioniert das Tauschgeschäft bereits

In anderen Städten hat dieses Tauschgeschäft - die Kommune erlaubt Handelsketten Erweiterungen, diese stocken im Gegenzug ihre Märkte mit Wohnungen auf - funktioniert: Lidl beispielsweise hat auf seine neue Filiale in Berlin-Mahlsdorf 26 Mietwohnungen in Modulbauweise draufgesetzt.

In Weil am Schönbuch gibt es ein Nahversorgungszentrum mit Edeka im Erdgeschoss und Reihenhauswohnungen drüber. Auf dem Dach eines Rewe-Markt-Neubaus in Berlin-Haselhorst wird geparkt, darüber in 96 Apartments gewohnt.

Auch Aldi ist bundesweit gut mit dabei: In Tübingen werden nach dem Abriss der bisherigen Filiale nicht nur ein neues Verkaufsgebäude, sondern zudem 31 Apartments gebaut, aufs Dach kommen Gemeinschaftsgärten und eine Photovoltaikanlage.

In Waldbronn im Schwarzwald entstehen in Kombination mit einer weiteren Aldi-Filiale 115 Wohnungen. In Pforzheim sind als sogenanntes Mixed-Use-Konzept über einem Markt nicht nur Parkplätze, sondern auch noch 43 Apartments samt einer Kita geplant. Und in Wiesbaden hat Aldi neben die Filiale ein vierstöckiges Wohnhaus mit Kita auf dem Dach gebaut.

Aldi ist offen für Wohnungsbau in Ravensburg

In Ravensburg möchte Aldi-Süd ebenfalls seine Verkaufsflächen in der Ziegelstraße ausweiten. „Als Nahversorger mit Immobilienkompetenz“ sei man darüber hinaus „offen für eine weitere Nutzung der Fläche der Filiale“, schreibt Carolin Sunderhaus von Aldi-Süd auf Anfrage. Wie genau diese Nutzung aussehen könnte, müsse allerdings vorher baurechtlich geklärt werden.

Aldi ist aufgeschlossen dafür, in Ravensburg am Standort in der Ziegelstraße Wohnungen zu bauen. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Für Bastin ist klar: Da eine Vergrößerung der Aldi-Filiale dem Einzelhandelskonzept zuwiderläuft, wäre eine Ausnahmegenehmigung nur denkbar, wenn die Kette auch Wohnungen baut. Seiner Ansicht nach wären auf dem gesamten Aldi-Areal in der Ziegelstraße 300 bis 350 Wohnungen drin: „Die Stadt würde sich das sehr wünschen.“

Hohe Baukosten sind kein Hindernis

Grundsätzlich ist bei den großen Lebensmittelketten angekommen, dass eine intensivere Grundstücksnutzung das Gebot der Stunde ist. Seit rund fünf Jahren habe das Thema deutlich Fahrt aufgenommen, sagt Michael Reink, beim Handelsverband Deutschland HDE zuständig für die Standort- und Verkehrspolitik: „Ich gehe davon aus, dass es immer mehr gemischte Standorte geben wird.“

Er sagt aber ebenfalls: So schön die Idee grundsätzlich sei, gäbe es auch Probleme. Die Statik älterer Lebensmittelmärkte sei schlicht nicht darauf ausgelegt, Wohnungen auf dem Dach auszuhalten. Hinzu kommt das Thema Lärm: Ein Discounter muss beliefert werden - und das passiert in der Regel nachts. „Das müssen die Bewohner im Zweifelsfall aushalten.“

In den momentan hohen Baukosten sieht Reink kein Hindernis für weitere „Mixed-Use-Projekte“, da der Lebensmittelhandel floriere. Der zusätzliche Wohnungsbau sei eine Mischkalkulation. Und könnte sich in Zukunft möglicherweise zum eigenen Markt für etwaige Tochterunternehmen von Lidl, Aldi, Rewe oder Edeka entwickeln. „So weit sind wir aber noch nicht.“