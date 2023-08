Kultur

„Ravensbeat“ ist Höhepunkt der langen Nacht der Museen

Lesedauer: 4 min

Bester Laune vor der Kamera: Ute (links) und Ulrike im Kunstmuseum. (Foto: Elke Oberländer )

Trotz großer Hitze kamen am Freitag unzählige Menschen zur Langen Nacht der Museen ins Ravensburger Museumsviertel. Was daran so besonders anziehend war.

Veröffentlicht: 20.08.2023, 15:00 Von: Elke Oberländer