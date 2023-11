Rauchmelder löst aus ‐ Polizei findet zufällig Drogen

Angebranntes Essen hat laut einer Meldung der Polizei in der Wohnung eines 44-Jährigen in der Zeppelinstraße am Samstag gegen 15.30 Uhr den Rauchmelder ausgelöst. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, fanden den 44-Jährigen bewusstlos in seiner verrauchten Wohnung. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, wo dieser sein Bewusstsein wiedererlangte. Eine ebenfalls alarmierte Polizeistreife entdeckte unterdessen eine Kleinstmenge Betäubungsmittel in der Wohnung und stellte dieses sicher. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, war diese wieder bewohnbar. Sachschaden entstand nicht. Der 44-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Drogenbesitzes zu rechnen.