Rathauskonzert mit dem Musikverein Schmalegg

Der Musikverein Schmalegg unter der Leitung von Vitalii Nekhoroshev tritt am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr beim Rathauskonzert auf dem südlichen Marienplatz in Ravensburg auf und will für eine nette und stimmungsvolle Atmosphäre durch traditionelle und moderne Blasmusik sowie stimmige Gesangseinlagen sorgen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Informationen über alle Konzerte gibt es im Veranstaltungskalender der Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de. oder Auskünfte bei der Tourist Information Ravensburg, Marienplatz 35 im Lederhaus, Telefon 0751/82—800.