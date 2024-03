Ravensburg

Randalierer ziehen durch die Stadt

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Im Wohngebiet Andermannsberg haben am Samstag kurz vor Mitternacht mehrere bisher unbekannte Personen Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge eine mehrköpfige Gruppe, die in der Spohnstraße die Außenspiegel an Fahrzeugen abtrat.