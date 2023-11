Rams unterliegen mit Rumpfkader

Mit nur sieben Feldspielern und zwei Torhütern ist der TSB Ravensburg am Samstagmittag zum Handball-Bezirksligaspiel gegen den favorisierten Tabellenvierten SG Ulm-Wiblingen gereist. Vor allem deren Offensive galt es zu fürchten, und so war das Hauptziel der Ravensburger, weniger als 40 Tore einzustecken. Das erreichten die Rams, die allerdings mit 25:39 (8:14) unterlagen.

Der Einsatz hat gestimmt

Die junge Mannschaft startete motiviert in das Spiel und setzte die defensiven Vorgaben ihres Trainers hervorragend um. Es dauerte sieben Minuten, bis der erste Treffer fiel. Und es war das 1:0 für Ravensburg, Gianluca Rizzo hieß der Torschütze. Beide Teams beteiligten sich im Anschluss an einem regelrechten Fehlerfestival. Bis zur 19. Minute hielten die Rams mit, dann folgte eine Serie von fünf Toren der Gastgeber. Erst eine Auszeit der Rams konnte den Lauf stoppen. Mit der Halbzeitsirene kassierten die Ravensburger das 8:15. In den ersten Minuten nach Pause zogen die Ulmer dann auf neun Tore davon, doch die Rams gaben sich nie auf und verkürzten bis zur 42. Minute wieder auf 18:23. Danach ging den Rams die Luft aus, und nach einem 10:1-Lauf innerhalb von sieben Minuten hatte Ulm-Wiblingen das Spiel entschieden ‐ in Sachen Kampf war den Rams aber nichts vorzuwerfen.

Für den TSB Ravensburg spielten: Weißhaar (im Tor); Bucher (5 Tore, 4 Siebenmeter/4 Tore), Trommeshauser (5), Dent (8, 3/3), Kaut, Thulke (1), Wiedemann (1), Rizzo (5), Ehrat.