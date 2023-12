Rams treten zu ungeliebtem Auswärtsspiel an

Zum letzten Spiel des Jahres und zugleich der Vorrunde der Bezirksliga treten die TSB Ravensburg Rams beim Landesligaabsteiger SC Lehr an. Es ist ein ungeliebtes Auswärtsspiel in der Liga, denn in der Halle im Ulmer Teilort herrscht Harzverbot. Darauf müssen sich die Gastmannschaften immer wieder erst einstellen.

Bezirksliga: SC Lehr - TSB Ravensburg (Sa., 19 Uhr/Sporthalle Ulm-Nord). - Die bisherige Saison der Lehrer hat deutliche Parallelen zu der Spielzeit der Rams. Nach dem einjährigen Gastspiel in der Landesliga tat sich Lehr zu Beginn der laufenden Saison schwer - auch durch starke Veränderungen im Kader. Wie bei den Rams musste aus Spielernot sogar eine Partie abgesagt werden, darauf folgten jedoch zuletzt Siege gegen den TV Weingarten und bei der HSG Langenau/Elchingen II. Mit acht Punkten steht Lehr in der Tabelle zwei Plätze vor dem TSB.

Nach schwierigem Saisonstart und dem Trainerwechsel ist auch bei den Rams ein positiver Trend zu erkennen. Zuletzt gab es Siege gegen Langenau/Elchingen II und im Derby bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Nun soll zum Jahresabschluss der Trend mit einem Sieg in Lehr bestätigt werden. Felix Ewert hat sich allerdings laut Mitteilung in Friedrichshafen verletzt, auch Pascal Werz und Fabian Wiedemann fehlen.