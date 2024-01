Rams starten mit einem Heimspiel in die Rückrunde

Für die Ravensburg Rams geht am Samstag (18 Uhr/Kuppelnauhalle) die Rückrunde der Handball-Bezirksliga mit einem Heimspiel los. Zu Gast bei den TSB-Handballern ist die SG Ulm & Wiblingen. Die Gäste stehen auf dem vierten Tabellenplatz, haben Kontakt zur Spitze und damit noch alle Chancen, den seit Jahren angestrebten Aufstieg in die Landesliga zu realisieren. Unter der Woche verloren die Ulmer allerdings das Pokalspiel beim Ligakonkurrenten TV Weingarten deutlich mit 30:39 (10:20).

Das Hinspiel endete deutlich

Die Ulmer stehen laut Mitteilung der Ravensburger für einen sehr körperbetonten Handball und zählen seit Jahren zu den Topteams der Liga. Allein ihre vermeintliche Auswärtsschwäche verhinderte bislang einen Aufstieg, zu Hause sind sie auch aufgrund des Harzverbotes eine Macht. Doch diese Saison könnte mehr drin sein, schließlich haben die SG-Handballer auch auswärts schon einige Punkte ergattert.

Im Hinspiel mussten die Rams auswärts mit minimalem Kader eine deutliche Niederlage einstecken und auch dieses Mal wird es für die Ravensburger eine große Herausforderung sein, gegen die Spielgemeinschaft zu bestehen. Dennoch wollen die Rams alles daransetzen, erfolgreich in die Rückrunde zu starten. Allerdings stehen laut Mitteilung nicht alle Spieler zur Verfügung. So fehlen etwa Benedikt Bucher und Philipp Liebke, hinter dem Einsatz von Pascal Werz steht noch ein Fragezeichen. Dennoch wollen die Rams in eigener Halle für eine Überraschung sorgen und den favorisierten Ulmern ein Bein stellen.

B-Juniorinnen und das EM-Spiel

Im Anschluss an die Partie in der Bezirksliga spielen die B-Juniorinnen des TSB in der Bezirksklasse (20 Uhr) gegen die HSG Langenau/Elchingen, parallel dazu wird das EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Österreich übertragen.