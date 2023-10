Rams schlagen sich achtbar gegen Landesligaabsteiger

Die Handballer des TSB Ravensburg haben sich in der Bezirksliga achtbar gegen den Landesligaabsteiger TSG Söflingen II geschlagen. Im Vergleich zum ersten Saisonspiel in Lustenau hatten die Rams diesmal mehr Spieler zur Verfügung. Beim 19:23 (8:9) mussten die Rams auch am vergangenen Sonntag auf einige Spieler verzichten, bekamen aber große Unterstützung von einigen Rückkehrern.

Trotz der nicht optimalen Vorbereitung auf dieses Spiel setzten die Ravensburger die Vorgaben von Trainer Manuel Kuttler sehr gut um und ließen in den ersten 19 Minuten gerade einmal fünf Gegentreffer zu ‐ begünstigt durch einen stark haltenden Jakob Weißhaar im Tor.

Der Angriffsmotor stockt

Zeitgleich stockte aber der Angriffsmotor und die Rams kamen nicht über acht eigene Tore zur Halbzeit hinaus. Dennoch war die Stimmung in der Kabine positiv und man wollte den knappen Ein-Tore-Rückstand direkt nach der Pause wieder drehen. Justin Trommeshauser gelang auch der Ausgleich (33.). Dann allerdings kam ein Bruch ins Spiel der Rams, die sich danach aber wieder herankämpften (17:19, 53.). Allerdings spielten die Söflinger in den verbleibenden sieben Minuten ihre Routine aus.

Kommenden Sonntag ist Ravensburg beim HRW Laupheim II (15 Uhr) zu Gast.

TSB Ravensburg: Weißhaar, Ehrat; Trommeshauser (5/2), Werz (5/2), F. Ewert (4), Frank (2), Reichle (1), Hecht (1), Wiedemann (1), Becker, Ober, Rizzo.