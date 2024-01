Ralf Rollinger ist mit viel Stolz zurück aus Schweden

Seit einer Woche ist Ralf Rollinger wieder zurück in Deutschland. Zurück bei den Ravensburg Towerstars aus der Deutschen Eishockey-Liga 2. Noch immer huscht aber ein Lächeln über sein Gesicht, wenn er an die Zeit mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U20-Weltmeisterschaft in Schweden zurückdenkt. Nach der „Ehre, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen“, wie der 19-Jährige betont, geht es am Freitag (19.30 Uhr/SpradeTV) mit den Towerstars zum weiter kriselnden DEL-Absteiger Bietigheim Steelers.

Mit den deutschen U20-Junioren, unter anderem waren auch seine beiden Teamkollegen Nico Pertuch und Niklas Hübner dabei, schaffte Ralf Rollinger in Schweden den Klassenerhalt. Auch das Viertelfinale wäre für die deutsche Auswahl nach dem sensationellen Sieg zum Start gegen Finnland drin gewesen. Doch nach der Niederlage gegen Lettland musste Deutschland in die Relegation, dort gab es den 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen Norwegen. „Es war einfach Weltklasse“, sagt Rollinger. „Es war eine Ehre für mich, für mein Land spielen zu dürfen.“ Die Erinnerungen würden ewig bleiben.

Ralf Rollinger mit zwei Vorlagen

Und von diesen Erinnerungen gab es jede Menge. „Ich habe gegen die besten Spieler der Welt in meinem Jahrgang gespielt“, meint Rollinger. Darunter waren große Talente, deren Rechte sich NHL-Vereine bereits gesichert haben. So wie etwa der US-Amerikaner Cutter Gauthier, der zum besten Stürmer der U20-WM gewählt wurde und dessen NHL-Rechte bei den Anaheim Ducks liegen. Die USA wurden auch Weltmeister mit dem 6:2-Finalsieg gegen die Gastgeber. „Das war ein absolutes Highlight für mich und hat total viel Spaß gemacht, mich mit solchen Spielern zu messen“, sagt Rollinger.

Der gebürtige Frankfurter stand in allen fünf WM-Spielen auf dem Eis und gab zwei Vorlagen. „Er hat gepunktet und mitgehalten, das war ein schönes Erlebnis für ihn“, sagt der Towerstars-Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. Man habe aber auch gesehen, dass Deutschland mit Ausnahme der Partie gegen Finnland gegen die Topnationen kaum Akzente setzen konnte. „Das liegt für mich auch daran, dass viele Topspieler etwa aus den USA und Schweden in Topligen aktiv sind“, meint Heinrizi. Für deutsche Spieler wie eben Rollinger und Hübner sei es daher wichtig, „viel und oft gegen Männer in der DEL2 zu spielen“.

Das sieht Ralf Rollinger ähnlich. „Das Niveau bei der WM war sehr hoch - läuferisch, technisch und spielerisch“, meint der 19-Jährige. „Aber das Eishockey im Erwachsenenbereich ist komplett anders, deutlich körperbetonter.“ Lachend fügt Rollinger an: „Ich als ganz junger Spieler muss gegen erfahrene Familienväter schlauer spielen.“

Viel Unterstützung von Maximilian Hadraschek

In der vergangenen Saison hat er schon ein paar Kurzeinsätze in der DEL2 für die Heilbronner Falken gehabt, diese Saison bei den Towerstars ist dennoch seine erste echte Profistation. „Das ist etwas Besonderes“, gibt der Stürmer zu. „Für mich geht es jetzt darum, den Schwung von der WM mitzunehmen und weiter mein Bestes zu geben.“ Dabei bekommt Rollinger unter anderem viel Unterstützung von Maximilian Hadraschek. Mit dem ehemaligen DEL-Stürmer spielt Rollinger derzeit in der dritten Sturmreihe zusammen. „Er gibt mir immer Tipps, ich kann ihn immer nach Ratschlägen fragen“, lobt Rollinger den 29-Jährigen. Auch die anderen erfahrenen Spieler im Kader frage er „oft und viel“, meint Rollinger lächelnd. „Ich nehme jeden Tipp gerne an.“

Bislang steht er bei drei Toren und zwei Vorlagen nach 27 Saisonspielen. Seinen bislang letzten Treffer erzielte Rollinger Anfang Dezember beim 8:5-Spektakel gegen die Bietigheim Steelers. Beim DEL-Absteiger spielen die Towerstars am Freitagabend wieder. „Ich versuche immer, ein Tor zu schießen“, sagt Rollinger. Am Sonntag (18.30 Uhr/CHG-Arena) geht es zu Hause gegen die Dresdner Eislöwen.

Der Ligaalltag hat Rollinger wieder, die Erinnerungen an die U20-WM bleiben. „So etwas ist nur einmal im Leben“, meint der Stürmer, der sich zudem „wahnsinnig“ gefreut hat, dass seine Familie, seine Freundin und weitere Freunde in Schweden mit dabei sein konnten.