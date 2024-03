Rahlentreff in Ravensburg ist umgezogen

Der Rahlentreff in Ravensburg ist seit kurzem an einem neuen Standort zu finden und zwar im Absenreuterweg 24/2, wie einer Mttielung zu entnehmen ist. Nach 17 Jahren schloss am vergangenen Freitag der „alte Rahlentreff“ seine Türen im Rahlenweg 2, um ca. 150 Meter weiter im Neubau der Bau- und Sparverein eG die neuen, größeren Räumlichkeiten zu beziehen. Insgesamt fand der Umzug an zwei Tagen statt und wurde ausschließlich von freiwillig Engagierten bewältigt. Über 30 ehrenamtlich Aktive, Jung wie Alt, halfen mit.