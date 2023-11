Werden nach der Kommunalwahl 2024 im nächsten Ravensburger Gemeinderat AfD-Stadträte sitzen? Oder im Kreistag? Oder in den Dörfern und kleineren Städten? Nachdem der Schatzmeister des AfD-Kreisverbandes, Hans-Peter Baur, entsprechende Kandidaturen im August auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ angekündigt hatte, ist die AfD Ravensburg seitdem auf Tauchstation gegangen.

Rückrufbitten werden nicht beantwortet

Weder hinterlassene Nachrichten auf dem Anrufbeantworter mit Rückrufbitten noch Mails werden beantwortet. Das deutet darauf hin, dass die Partei große Mühen hat, Kandidaten zu finden, welche sich offen zur „Alternative für Deutschland“ bekennen, die seit einem entsprechenden Urteil des Verwaltungsgerichts Köln im März 2022 als rechtsextremer „Verdachtsfall“ vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Heißt konkret: Der Nachrichtendienst kann bei AfD-Mitgliedern Telefone abhören, E-Mails abfangen, V-Leute in deren Organisationen einschleusen ‐ im Rahmen der Verhältnismäßigkeit.

Keine attraktiven Argumente also, um Kandidaten für Kommunalparlamente zu gewinnen, wo es außer Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit keine Diäten gibt ‐ anders als in Landtagen oder im Bundestag.

Anfeindungen im Bekanntenkreis befürchtet?

Heimlich eine rechte Partei zu wählen und sich öffentlich dazu zu bekennen ‐ verbunden möglicherweise mit Anfeindungen im Freundes- und Kollegenkreis ‐ sind also zweierlei Paar Schuhe. Darin sehen viele den Grund dafür, dass mit der AfD im Kreis Ravensburg flächendeckend eher nicht zu rechnen sein wird bei der anstehenden Kommunalwahl am 9. Juni 2024.

„Ich weiß es nicht“, antwortet der Ravensburger CDU-Politiker Rolf Engler ungewöhnlich vorsichtig auf die Frage, ob die rechtspopulistische Partei seiner Meinung nach auf kommunaler Ebene antritt. Der Ravensburger Stadt- und Kreisrat gehört dem konservativen Flügel der CDU an und spielt in den politischen Gremien häufig Themen wie Sicherheit, öffentliche Ordnung und Sauberkeit. Auch ist er gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Sportstätten.

Allerdings nicht so sehr wegen der Flüchtlinge, sondern weil Sportförderung von Kindern und Jugendlichen eins seiner Lieblingsthemen ist. „Die Jugendlichen haben während Corona so viel verpasst, die Turnhallen müssen daher unbedingt frei bleiben“, sagt er der „Schwäbischen Zeitung“. Über die AfD und ihre Erfolgsaussichten in einer Stadt wie Ravensburg, die sich selbst gern als weltoffen darstellt, mag er sich öffentlich nicht äußern.

Bei Landtagswahl 2016 zweistelliges Ergebnis für AfD-Kandidaten

Es wäre jedenfalls das erste Mal, dass die AfD sich aus der Deckung traut und eine eigene Liste für den Ravensburger Gemeinderat aufstellt. Obwohl die Partei bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis Ravensburg mit ihrem Ravensburger Kandidaten Helmut Dietz noch 12,1 Prozent der Stimmen holte, fanden sich drei Jahre später bei der Kommunalwahl offenbar keine oder nicht genügend Bewerber, die sich öffentlich zur Partei bekennen wollten. Im Superwahljahr 2021 erzielte die Partei im Wahlkreis Ravensburg dann nur einstellige Ergebnisse: jeweils 8,7 Prozent bei der Landtagswahl und Zweitstimmen der Bundestagswahl.

Mittlerweile sehen manche Meinungsforschungsinstitute die AfD in Baden-Württemberg aber bei 20 Prozent. Im August war daraufhin Schatzmeister Hans-Peter Baur euphorisch und sagte der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage:

Wir treten ganz sicher an. Angesichts von Umfragewerten von über 20 Prozent können wir es uns gar nicht leisten, nicht anzutreten. Hans-Peter Baur

Der Ravensburger Kreisverband rechne sich selbst dem gemäßigten Flügel der Rechtspartei zu.

Homepage lässt wenig Rückschlüsse zu

Nach wie vor spärlich sind jedoch die Informationen auf dessen Homepage. Die Vornamen der Vorstandsmitglieder fehlen dort immer noch, ein Beisitzer wird weiterhin nur mit „Herr B.“ abgekürzt. Es gibt weder Telefonnummern noch E-Mail-Adressen auf der Website, geschweige denn Adressen. Auf der Startseite wird auf eine Veranstaltung im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum hingewiesen, die bereits am 22. Juni stattgefunden hat. Beiträge zu lokalpolitischen Themen findet man nicht.

Ebenso wenig wie auf der Facebookseite des Kreisverbands, wo fast ausschließlich bundes- und landespolitische Posts der jeweiligen Parteiverbände oder einzelner Abgeordneter geteilt werden. Hin und wieder auch mal ein Fernsehtipp, wenn ein AfD-Politiker in einer Talkshow wie „Markus Lanz“ auftritt. Die Frage, mit welchen kommunalpolitischen Themen die AfD im Kreis Ravensburg antreten möchte, beantwortet die Facebookseite des Kreisverbands hingegen nicht.

Dabei hat sie 5123 Fans, die sie mit „Gefällt mir“ markiert haben und die sich möglicherweise dafür interessieren, wie die AfD zum Lärmaktionsplan, zur Umgestaltung der Karlstraße oder zu Neubaugebieten in den Ortschaften steht. Zum Vergleich: Die Kreis-CDU kommt auf 862 Gefällt-mir-Angaben, die SPD auf 632, die FDP auf 559, die Ravensburger Grünen auf 546. So gesehen haben also alle demokratischen Parteien gemeinsam nur gut halb so viele „Likes“ wie die AfD.

Vorbereitung auf Wahl müsste jetzt starten

Immerhin ist Artikel 22 der Satzung des AfD-Kreisverbands zu entnehmen, dass die Aufstellung von Kandidaten für Wahlen zu öffentlichen Ämtern oder Mandaten öffentlich erfolgen muss. Eine entsprechende Einladung erging bislang nicht, obwohl zahlreiche andere Parteien im Oktober und November ihre Kandidatenlisten schon aufgestellt haben beziehungsweise aufstellen wollen. Es bleibt also spannend.