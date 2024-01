Ein neues Wohnquartier auf dem Oberschwabenhallenparkplatz - mit dieser Idee haben die Freien Wähler in Ravensburg bereits im Herbst für Diskussionen gesorgt. Nun ist über den politischen Antrag abgestimmt worden: Er hat im Technischen Ausschuss des Gemeinderats keine Mehrheit erhalten. Doch Baubürgermeister Dirk Bastin kündigt an, dass sich die Stadt in den nächsten Jahren trotzdem Gedanken über die Zukunft dieses Platzes machen müsse.

Freie Wähler wollten eine Untersuchung anstoßen

Jochen Fischinger hatte im Namen der Freien Wähler kritisiert, dass der Platz die längste Zeit des Jahres als Parkplatz genutzt wird. Dabei habe die Kommunalpolitik den Auftrag, das Vermögen der Stadt zum größtmöglichen Wohl der Bevölkerung einzusetzen. Wohnungsbau sei auf der Fläche sinnvoller, sagte Fischinger in der Ausschusssitzung am Mittwoch. Er hätte gerne gehabt, dass die Stadt eine Analyse in Auftrag gibt, inwiefern Wohnungsbau auf dem Platz in den nächsten fünf bis 15 Jahren möglich ist.

Mit Fischinger stimmten vier weitere Räte (aus Reihen von SPD und Grünen) für diesen Vorstoß. Doch eine Mehrheit (CDU, Bürger für Ravensburg, FDP sowie ein Ratsmitglied der Grünen) lehnte den Antrag der Freien Wähler ab.

Für Bastin ist jetzige Nutzung nicht in Stein gemeißelt

Diese Entscheidung hatte sich Bürgermeister Bastin gewünscht. Die Freifläche habe eine hohe Bedeutung für die Stadt - dort findet die Oberschwabenschau einmal im Jahr statt, Zirkusse gastieren auf dem Platz, und das Feuerwerk beim Rutenfest wird an dieser Stelle abgefeuert. Man müsse erst Alternativen für diese Veranstaltungen finden, bevor man den Platz anderweitig nutze, sagte Bastin.

Er kündigte überraschend an, dass man sich auch unabhängig vom Antrag der Freien Wähler in den nächsten Jahren Gedanken machen müsse, welche Zukunft der Platz habe.

Messen könnten langfristig alle am See stattfinden

Ob das Gelände das ganze Jahr freigehalten werden muss, um einmal im Jahr die Oberschwabenschau dort zu beherbergen, stellt er wie schon die Freien Wähler in Frage. Man müsse künftig mit den umliegenden Städten Friedrichshafen und Weingarten enger zusammenarbeiten. Nicht jede Stadt müsse alle Möglichkeiten vorhalten. Messen sähe Bastin dann eher in Friedrichshafen, wo es schon ein entsprechendes Gelände mit Veranstaltungshallen gibt. Somit könnte sich dann durchaus ein neuer Planungsspielraum für den Oberschwabenhallenplatz ergeben.

Angespannter Mietwohnungsmarkt hat Lage verändert

Zwar hatte der Gemeinderat 1993 laut Stadtplanungsamt einen Bebauungsplan verabschiedet, wonach die Freifläche als Fest- und Messeplatz unbebaut bleiben soll. Doch inzwischen ist der Mietwohnungsmarkt in Ravensburg angespannt. Wer eine Wohnung sucht, verzweifelt am geringen Angebot, an den hohen Kosten oder an beidem. Dazu stellt sich die Frage, wo im Zentrum man überhaupt noch verdichtet bauen und wo man es sich im Außenbereich erlauben kann, weitere Flächen zu versiegeln.

Die Grünen betonen, dass sich seit 1993 viel verändert hat und deshalb auch die Nutzung des großen Platzes zu überdenken ist. Die Oberschwabenschau dürfe keine „Heilige Kuh“ sein, so Maria Weithmann. Die Fraktion fände es mehrheitlich gut, wenn der Platz nach und nach bebaut wird. Auch Sicht der SPD kann sich die Stadt aus ökologischen Gründen keine so große versiegelte Fläche mehr leisten.

Wir würden es bereuen, wenn wir den letzten großen Platz nicht behalten. Wo sollen wir größere Veranstaltungen sonst abwickeln? sagte Rudi Hämmerle hingegen für die CDU.

Es sei aber richtig, wenn das Stadtplanungsamt langfristige Überlegungen dazu anstelle, ob das auch in Zukunft die richtige Nutzung sei. Die Bürger für Ravensburg wollen „dem kleinen Mann“ die Parkplätze nicht wegnehmen. Auch Markus Waidmann (FDP) findet, dass es ohne die Parkflächen, die Eishallenbesucher, Vetter-Mitarbeiter und Besucher der Innenstadt nutzen, nicht geht.

Am Rande der Diskussion im Technischen Ausschuss stellte Jochen Fischinger (Freie Wähler) auch die Zukunft der Oberschwabenhalle als Veranstaltungslocation in Frage: „Für Großveranstaltungen ist sie zu klein, für kleine Veranstaltungen zu groß.“ Die Halle „dümple vor sich hin“. Er schlug vor, sie zur dreigliedrigen Sporthalle umzufunktionieren, die die Sportvereine in der Stadt schon lange fordern.