Leichte Verletzungen hat eine 29 Jahre alte Mountainbikerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in der Bleicherstraße erlitten. Das teilt die Polizei mit. Ein 82–jähriger Dacia–Fahrer übersah die vorfahrtsberechtigte Radlerin beim Einfahren auf Höhe der Ulmer Straße. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 29–Jährige und zog sich Schürfwunden zu. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, am Dacia ein solcher von etwa 1000 Euro.