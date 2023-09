Ravensburg

Radfahrer stürzt und schlägt Autofahrer ins Gesicht

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Nachdem ein Radfahrer am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Josef-Strobel-Straße stürzte, versetzte er einem unfallbeteiligten Autofahrer einen Faustschlag ins Gesicht. Nach Angaben des Radlers sei ihm der in gleicher Richtung fahrende Mazda-Fahrer zu nah gekommen, wodurch er ins Schwanken geriet und stürzte, berichtet die Polizei.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 15:38 Von: sz