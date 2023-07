Radfahrer stoßen zusammen

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ist die Polizei auf der Suche nach einer der Beteiligten. Diese fuhr am Dienstag gegen 7 Uhr die Burgstraße entlang und nahm an der Einmündung zum Marienplatz einer 14–Jährigen die Vorfahrt. Diese fuhr in Richtung Seestraße und kam bei dem Zusammenstoß zu Fall, wie die Polizei mitteilt. Sie verletzte sich oberflächlich an mehreren Stellen und wurde im Nachhinein in einem Krankenhaus untersucht. Auch ihr Rad wurde in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zwar kam es nach dem Zusammenstoß zu einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten, allerdings wurden keine Personalien ausgetauscht. Der Unfall wurde nachträglich der Polizei gemeldet, die nun auf der Suche nach der unbekannten Unfallbeteiligten ist, die als etwa 16 Jahre alt beschrieben wird. Diese sowie Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803—3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.