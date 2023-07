Radfahrer bei Unfall verletzt

Gesichtsverletzungen hat sich ein 51–jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Tettnanger Straße zugezogen. Der Radler missachtete laut Polizeibericht an der Einmündung mit der Federburgstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 47–jährigen BMW–Fahrers, und kollidierte mit diesem. Durch den wuchtigen Zusammenstoß stürzte der 51–Jährige zu Boden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, am Fahrrad ein solcher in Höhe von etwa 1000 Euro.