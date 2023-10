Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug laut Polizeibericht ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer von einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Gartenstraße davon. An der Kreuzung am Sonnenbüchel überfuhr der Radler eine rote Fahrradampel und wurde in der Folge von einem vorfahrtsberechtigten BMW erfasst. Der 69-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.