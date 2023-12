Zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung hat das Amtsgericht Ravensburg den Redner einer Kundgebung gegen die deutsche Corona-Politik verurteilt. Der Mann will gegen die Entscheidung vorgehen.

Moderator und einer der Hauptredner bei der Demo neben der Ravensburger Oberschwabenhalle am 15. Januar 2022 vor rund 1800 Zuhörern war der nun verurteilte Daniel Langhans aus Pfaffenhofen an der Roth. Der 65-Jährige ist in der „Querdenker“-Szene eine bekannte Größe. 2021 kandidierte er als Parteiloser im Wahlkreis Neu-Ulm für den Bundestag. Am 3. Dezember trat er als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Ulm an und erreichte 2,62 Prozent der Stimmen.

In Ravensburg tauchte er im Sommer gemeinsam mit dem „Querdenker“ Bodo Schiffmann im Rutenfesthaus auf, was in der Stadt zu einer Diskussion über die Funktion von dessen Vorsitzenden Dieter Graf führte. Das ging bis zu Rücktrittsforderungen aus dessen Amt. „Diese Stadt muss auseinanderbrechen“, verlangte Schiffmann bei dem Besuch. Grafs Schweigen auf diese Aussage verziehen ihm manche nicht.

„Ärzte verabreichen Todesspritzen“

Bei der Kundgebung im Januar 2022 hatte Langhans auch davon gesprochen, Ärzte würden bei einer Covid-Impfung „hinterhältig Todesspritzen“ verabreichen. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht am Dienstag in Ravensburg ging es aber um einen ganz anderen Vorwurf. Und zwar um einen Verstoß gegen Paragraf 130 Absatz 3 des Strafgesetzbuches.

Darin heißt es: „Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in Paragraf 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.“

Corona-Maßnahmen sollen größtes Unrecht gewesen sein

Das soll Daniel Langhans getan haben. Nach Einschätzung der Juristen relativierte er die Verbrechen des Holocaust. Er sagte unter anderem, was in den Pandemie-Jahren in der Bundesrepublik passiert ist, sei ein „schreckliches Verbrechen“, als Unrecht nicht vergleichbar mit allem, was Deutschland in seiner Geschichte jemals gesehen habe. Es handele sich um „Genozid-Verbrechen“. Nach Auffassung der Justiz hat Langhans damit behauptet, dass die staatlichen Corona-Maßnahmen, insbesondere das Impfen gegen das Virus, ein größeres Unrecht seien als das Schicksal der Opfer des nationalsozialistischen Völkermordes.

Die Reden während der Kundgebung in Ravensburg waren von der Polizei notiert und ausgewertet worden. Nach Aussage einer Zeugin vor Gericht, einer Polizeihauptkommissarin, habe der Angeklagte so die Massenmorde der Nazis verharmlost und deren Opfer verhöhnt.

Der selbstständige Kommunikationsberater wollte das so nicht stehen lassen. Schließlich sei die Zeugin am Tag der Demo nicht vor Ort gewesen, sondern habe lediglich Videoaufnahmen ausgewertet. Er forderte die Ladung eines Zeugen, der dabei war, was das Gericht ablehnte.

„Öffentliche Verharmlosung von NS-Verbrechen“

Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer, Langhans spiele mit dem Tabuthema Holocaust. Der Vergleich von NS-Verbrechen mit Corona-Maßnahmen sei „der Kern“ seiner Rede gewesen. Der Angeklagte habe den NS-Völkermord öffentlich verharmlost. Das sei nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, sondern strafbar.

Richter Henn-Demirtas schloss sich dieser Einschätzung an und verhängte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 60 Euro:

Das war ein eindeutiger Vergleich mit dem Nationalsozialismus, eine andere Interpretation ist da nicht möglich. Richter Henn-Demirtas

Langhans hatte davor im Gericht gesagt, bereits Millionen seien durch eine Covid-Spritze gestorben, Millionen weitere Menschen beschädigt. Diese „Tatsachen“ würden öffentlich genauso unterdrückt wie gegensätzliche Meinungen. Er empfinde das als Weg in ein „totalitäres System“. Daniel Langhans will das Urteil anfechten.