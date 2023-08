Pyry Eskola trainiert den EV Ravensburg

Mit dem Beginn der Vorbereitung hat es beim EV Ravensburg nochmals einen Wechsel im hauptamtlichen Trainerteam gegeben. Der 34–jährige Finne Pyry Eskola hat für Roman Vanek übernommen, der aus persönlichen Gründen den Verein verlassen hat und sich einer neuen Herausforderung stellen möchte. Eskola wird die erste Mannschaft des EVR in ihre erste Saison in die bayerische Eishockey–Landesliga führen und zudem für die jüngsten Altersklassen der Jugend U7, U9 und U11 verantwortlich sein.

Eskola musste seine Spielerkarriere wegen einer Verletzung frühzeitig aufgeben und ist nun bereits seit zehn Jahren Trainer. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand er als Co–Trainer beim DEL2–Team des EHC Freiburg an der Bande und war im Breisgau auch in der Jugend aktiv. „Pyry Eskola kennt das DEB–Sternekonzept und hat in den ersten Trainingseinheiten sowohl mit den Kindern als auch mit den erwachsenen Spielern gezeigt, dass er sich auf beide Gruppen einzustellen weiß“, lobt EVR–Sportvorstand Dieter Breuer.