Manege frei und die Show beginnt: Voll besetzt war das riesige Zirkuszelt in der ersten Vorstellung des Ravensburger Weihnachtscircus nach den Feiertagen. Mit Lichttechnik und live gespielter Musik schufen Elmar Kretz und seine Künstler und Artisten gleich zu Beginn eine Stimmung der freudigen Erwartung und Begeisterung. Der Zirkusdirektor im Frack eröffnete die Vorstellung gemeinsam mit seiner Tochter Milena.

Live-Vorstellungen haben eigenen Charme

Im Weihnachtscircus wird jede Leistung authentisch und live geboten, ganz anders als es die Zuschauerinnen und Zuschauer von Film und Fernsehen gewohnt sind. Das hat seinen eigenen Charme, bei gefährlichen Darbietungen hält das Publikum den Atem an oder stöhnt unisono auf, wenn der Artist stolpert, was auch mal vorkommt. Jede Szene ist sozusagen einzigartig.

Mit Balanceakten auf dem Drahtseil begann am Mittwoch die Show, am Ende der Nummer waren sieben Personen gleichzeitig auf dem Hochseil und zeigten eine Pyramide. Zwischendurch tanzten die Artisten der Gruppe Ortis aus Kolumbien leichtfüßig in schwindelnder Höhe zur Musik des Orchesters. Der Kubaner Armando Liazeed zeigte Akrobatik der Extraklasse: einhändig, auf dem Kopf stehend, in den unmöglichsten Positionen.

Bei Clown André Broger wird viel gelacht

Zwischendurch betrat Clown André Broger aus der Schweiz die Manege. Schon bei seinem Anblick hörte man fröhliches Lachen von den Zuschauern. Bei der Jagd nach der nervigen Fliege, die er zuerst beerdigte, dann aber doch von ihr ausgelacht wurde, und beim Plüschschweinchenrennen: Es wurde viel gelacht. Bei der dritten Nummer, in der es in der Badewanne hochgefährlich und dramatisch wurde, stockte zwar kurz der Atem - aber eine Geste seinerseits und man konnte wieder befreit lachen. Dieser Clown braucht weder Spott noch Hohn oder Witze unter der Gürtellinie, um das Publikum mitzureißen.

Auf ihren ungarischen Kaltblütern zeigten die Brüder Donnerts aus Ungarn, was man auf dem Rücken der Pferde außer Reiten noch machen kann. Dabei standen die Künstler scheinbar entspannt auf den galoppierenden Pferden, auf denen sie wie von Zauberhand mit eleganten Sprüngen landeten, nachdem sie doch gerade noch im Sand der Manege standen. Wie ging das zu? Höhepunkt dieser Nummer war ein Salto von Pferd zu Pferd - auf galoppierenden Pferden wohlgemerkt - der tatsächlich gelang; sehr zur Erleichterung des Publikums, das gebannt mitfieberte.

In der Pause versorgten dieselben hochkarätigen Artisten und Künstler das Publikum mit Getränken und Popcorn. Niemand scheint in diesem Zirkus nur eine Aufgabe zu haben. Bis zu 1800 Sitzplätze bietet übrigens das Zirkuszelt, das erzählte der Zirkusdirektor. Innen erreicht es eine maximale Höhe von 14 Metern, außen sind es 18 Meter Gesamthöhe.

Sortiertes Durcheinander

Eine schöne Dressurnummer zeigte die 15-jährige Milena Heim-Kretz. Auch ohne Trense und Sattel verstand ihr Lippizanerhengst, was sie von ihm wollte: Galoppwechsel, Piaffe und vieles mehr. Schließlich kam die sogenannte Freiheitsdressur von Zirkusdirektor Elmar Kretz mit sechs seiner Schimmel: beeindruckend, wie die Pferde in der Manege sortiert durcheinanderlaufen - es sah wie ein Tanz aus - gelenkt von Stimme und Präsenz ihres Trainers.

Nicht zu vergessen: Es wurde auch mit Bällen und anderen Dingen jongliert. Die Illusionisten Ewa und Richard verblüfften das Publikum mit ihrer Kleiderwechselshow. Und schließlich kam als letzte Nummer das sogenannte Todesrad: Ein riesiger Stahlträger mit zwei großen Rädern an jedem Ende wurde in der Manege in Bewegung gesetzt und drehte sich schnell um die eigene Achse. Immer wieder schwebte der Artist aus Kolumbien bei seinen Sprüngen in der Luft - landete aber sicher wieder auf dem Rad.

Highlight für jeden

Eine sehenswerte Show. Allerdings ist es möglich, dass die eine oder andere Nummer angesichts des vielseitigen Programms bis zum Ende der Vorstellung wieder in Vergessenheit gerät. Aber das ist nicht so schlimm, denn man geht ja selten allein in die Vorstellung und kann sich hinterher austauschen. Jeder kann im Weihnachtscircus sein ganz eigenes persönliches Highlight erleben, und wird dieses nicht so schnell vergessen.

Beim großen Finale versammelten sich alle Artisten nochmal in der Manege, das Ravensburger Publikum applaudierte begeistert.

