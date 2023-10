Psychedelischen Gedanken von Pink Floyd auf der Bühne

Die Besucher im Konzerthaus Ravensburg erwartet am Donnerstag, 4. Januar, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ein Highlight: Die einzigartige Tribute-Band Planet Floyd wird die Bühne erobern und die unvergleichliche Musik von Pink Floyd in einer mitreißenden Show zum Leben erwecken. Eine Kopie von Pink Floyd (Foto: Marcus Rembold) gibt es nicht, kann es nicht geben. Aber die Stimmungen und das Konzept der psychedelischen Gedanken von Waters, Gilmour und Co. mit den Titeln von Pink Floyd in die heutige Zeit zu transportieren, das haben sich Planet Floyd zur Aufgabe gemacht. Tickets können an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.livemacher.de, oder unter der Reservix-Tickethotline 0761/88849999 erworben werden.