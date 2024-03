Weil er seine Partnerin mehrmals blutig geschlagen haben soll und sogar mit einem Messer auf sie losgegangen sei, muss sich ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Ravensburg aktuell vor dem Ravensburger Landgericht verantworten. Doch kaum hatte der Prozess begonnen, war er auch schon wieder beendet. Es war eine nicht alltägliche Situation im Gerichtssaal.

Angeklagter kommt direkt aus dem Gefängnis

Unter Polizeigeleit betritt der Angeklagte mit leicht nervösem Blick den Gerichtssaal. Er kommt direkt aus der Justizvollzugsanstalt in Hinzistobel. Seit Mitte Juni sitzt er im Gefängnis in Untersuchungshaft. Warum? Das sollten die Ausführungen der Staatsanwaltschaft an diesem Morgen deutlich machen.

Staatsanwältin Metzger lässt zunächst wissen, dass der Angeklagte an Epilepsie leidet und zudem alkoholabhängig war. Auch eine Persönlichkeitsstörung listet sie mit auf. Diese Persönlichkeitsstörung zeichne sich durch schnelle Reizbarkeit, Impulsivität und Aggressivität aus. Die „psychische Leistungsfähigkeit“ sei während seiner Taten im vergangenen Jahr - zumeist Körperverletzungen - erheblich vermindert gewesen.

Es folgen die ersten Rechtsverstöße des Beschuldigten. So sei er etliche Male ohne gültigen Fahrschein Zug gefahren. Gerade als die Staatsanwältin die einzelnen Fahrten aufzuzählen beginnt, schweift der Blick des Angeklagten augenscheinlich ab.

Schnelle Hilfe wird erforderlich

Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Blick leer ist, ein leichtes Schütteln des Körpers setzt ein, das plötzlich in ruck- und krampfhafte Bewegungen übergeht. Der anwesende psychiatrische Sachverständige Tobias Hölz sowie der Betreuer des Angeklagten, Roland Schmidinger, eilen dem Mann zu Hilfe. Er hat einen epileptischen Anfall.

Richter Scholze ruft unverzüglich den Notarzt. Der Mann wird mehrere Minuten behandelt und schließlich von den Notärzten und Polizisten aus dem Landgericht gebracht. Die Verhandlung muss für diesen Tag abgebrochen werden. Es ist ein abruptes Ende.

Dass der Auftaktprozess nach wenigen Minuten schon vorbei ist, überrascht alle. Die Prozessbeteiligten hatten sich auf eine längere erste Sitzung eingestellt. Zumal allein die Verlesung der Anklageschrift (die Schwäbische.de vorliegt) wohl eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hätte. Darin ist zu erfahren, wie der Angeklagte seine Attacken mit jedem Mal mehr eskalieren ließ. Ging es anfänglich mit Schlägen mit der flachen Hand auf Schulter und Hals los, ist beim nächsten Mal von Faustschlägen ins Gesicht die Rede.

Ein ums andere Mal schlägt der Mann laut Anklageschrift hart auf seine Partnerin ein. Mal mit Kopfstößen, mal mit einem Bilderrahmen, mal tritt er ihr in den Bauch oder schlägt ihren Kopf gegen eine Waschmaschine oder eine Steinmauer.

Viel Gewalt in kurzer Zeit

Einmal soll er sie sogar mit einem Messer angegriffen haben, fügt ihr Schnittwunden an Hand, Hals und Ohr zu und würgt sie mit einer Weste, bis sie bewusstlos wird. Die Frau trägt diverse Verletzungen davon. Der Angeklagte habe diese lebensgefährlichen Verletzungen „billigend in Kauf genommen“, wie es im Juristenjargon heißt.

Auch andere Menschen habe der Beschuldigte verletzt. Und so stehen mehrere Anschuldigungen wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzungen im Raum.

Der Prozess war von vornherein auf mehrere Prozesstage angesetzt. Mehrere Zeugen sollen in den kommenden Verhandlungstagen gehört werden. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Prozesstage dann gestalten.