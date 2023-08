(süb) — Ungewöhnlicher Prozessauftakt am Landgericht Ravensburg: Verhandelt werden sollte gegen einen 30–jährigen Mann, der in einem Obdachlosenheim in Bad Waldsee am 22. Dezember vergangenen Jahres ein Feuer gelegt haben soll. Mitverhandelt werden sollte außerdem ein kleineres Delikt, das der Mann in Ravensburg verübt haben soll.

Noch vor der Verlesung der Anklage stellte der Verteidiger des Angeklagten einen Aussetzungsantrag, weil die Anklageschrift und das psychiatrische Gutachten nicht übersetzt worden sind und der Angeklagte kein Deutsch spricht. Dem wurde stattgegeben, die Verhandlung wird am 13. September fortgesetzt. In der Zwischenzeit sollen die beiden Schriftsätze von einem Übersetzungsbüro übersetzt werden.