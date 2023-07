Wenn Ravensburg am Wochenende in Feierlaune ist, will eine Gruppe um einen 18–jährigen Berufsschüler das Geschehen nicht unkommentiert lassen: Er hat eine Versammlung gegen die „Ungleichbehandlung der Geschlechter beim Rutenfest“ bei der Stadt angemeldet. „Wir wollen nicht provozieren, sondern darstellen, wie man dieses Fest ohne Ausgrenzung umsetzen könnte“, sagt der Berufsschüler Bosse Klarhof. Damit an die Öffentlichkeit zu gehen, koste ihn aber Mut.

Kreidebild auf dem Marienplatz geplant

Am Rutensamstag, 22. Juli, will er mit bis zu zehn Mitstreitern ab etwa 11 Uhr auf Höhe des Schadbrunnens auf dem Marienplatz ein zehn mal zehn Meter großes Kreidebild malen. Was darauf zu sehen sein wird, verrät er am Freitag auf SZ–Anfrage noch nicht. Passanten würden voraussichtlich auch eingeladen, eigene Motive zu malen. Für den Nachmittag hat er die Erlaubnis, seine Aktion an der Ecke Hirschgraben/südlicher Marienplatz fortzusetzen — ob es dazu kommt, ließ Klarhof am Freitag offen.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob die traditionellen Trommlergruppen der Schulen für Mädchen geöffnet werden sollen. Bisher ist die Teilnahme in den meisten Trommlergruppen den Jungs vorbehalten, die jedoch Schwierigkeiten haben, genug Mitglieder zu finden. Ein Reformpapier zweier ehemaliger Rutenhauptmänner des Trommlerkorps der Gymnasien, über das die „Schwäbische Zeitung“ exklusiv vor dem Rutenfest berichtet hat, sieht auch die Beteiligung von Mädchen vor und schlägt derzeit hohe Wellen.

Kritik an Rolle der „Trommlerbräute“

Seit 2022 gibt es eine erste Mädchen–Trommlergruppe, die Turmfalken. Eine Gruppe hat die Öffnung schon 1992 vollzogen — die Rutentrommler von Kurt Schlachter. Die anderen traditionellen Trommlergruppen verwehren sich bisher diesem Schritt.

Der Organisator des kreativen Protestes auf dem Marienplatz, Bosse Klarhof, besucht eine Ravensburger Berufsschule und sagt über sich: „Ich komme nicht aus Ravensburg, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht den Blick dafür und fände das alles normal.“ So aber sehe er eine „Diskriminierung aller nichtmännlicher Geschlechter auf dem Rutenfest“. Als Beispiel führt er die Rolle der sogenannten Trommlerbräute an, deren Rolle lediglich in der Begleitung eines Trommlers bestehe, und die seiner Ansicht nach den jungen Männern untergeordnet sind. „Auch die Namensgebung ,Trommlerbräute’ finde ich schon schwierig“, fügt Klarhof hinzu.

Schüler fasst Mut und geht in die Öffentlichkeit

Abseits der Trennung nach Geschlecht bei vielen Traditionen kritisiert er auch die Trennung nach Schulart. Aus seiner Sicht ist es auch diskriminierend, wenn Schüler wegen ihres Leistungsniveaus bei manchen Gruppen nicht dabei sein dürfen.

Ihn koste es durchaus Mut, mit dieser Kritik in die Öffentlichkeit zu gehen, sagt Klarhof. „Ravensburg hat viele konservative Bürger, die die Tradition nicht hinterfragen, sondern gegen jede Veränderung sind“, so sein Eindruck. Wer aus dem Kreis der Trommlergruppen heraus Kritik äußert, bekommt für seine Äußerungen schon mal Prügel angedroht, wie 2019 ein ehemaliger Landsknecht berichtete, der die Diskriminierung von Frauen angeprangert hatte.

Berufsschüler und seine Mitstreiter wollen mitfeiern

Das Rutenfest als Stadtfest sei nichts schlechtes, findet Klarhof, und möchte mit seinen Mitstreiter gerne mitfeiern. „Aber wir wollen nicht unkommentiert dabei sein“, sagt er. Denn sie wollten nicht alle Aspekte des Festes unterstützen.

Kurz vor Festbeginn sind auch wie im Vorjahr wieder Aufkleber mit der Aufschrift „Scheiß Rutenfest“ in der Stadt aufgetaucht. Auf den blau–weißen Stickern wettern die unbekannten Macher der Aktion gegen Sexismus, Patriarchat und Patriotismus — Phänomene, die aus ihrer Sicht beim Ravensburger Heimatfest zutage treten. Klarhof kennt die Aufkleber, weiß aber nicht wer dahintersteckt und hat mit seiner Gruppe nichts damit zu tun, wie er sagt. Im vergangenen Jahr hatte sich niemand zu der an vielen Stellen angeklebten Botschaft bekannt.