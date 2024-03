Protest gegen Baumfällungen für einen Park in Ravensburg

Den Ravensburgern soll hinter dem Bahnhof der Zugang zur Schussen ermöglicht werden. Ein promenadenartiger Fußweg zum Flanieren ist geplant, zahlreiche Sitzmöglichkeiten, ein Spielplatz, Fitnessparcours und ein Multifunktionsfeld soll es ebenfalls geben. Die Park&Ride-Parkplätze, die sich aktuell in der Escher-Wyss-Straße befinden, werden in das Parkhaus P7 am Bahnhof verlegt.