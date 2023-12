Während in Deutschland die Mehrheit der Schulen vom Staat betrieben wird und eine allgemeine Schulpflicht besteht, müssen in anderen Ländern Menschen für Bildung zahlen. Doch gerade in Entwicklungsländern ist das oft nicht möglich, denn bei vielen Familien reicht das eigene Geld gerade einmal zum Überleben aus.

„Wir haben das Privileg, unseren Weg selbst gestalten zu können“, sagt Student Amos Ehrle. „Und das sollten wir viel mehr schätzen.“ In seiner ehrenamtlichen Tätigkeit engagierte er sich auch an der Emmaus-Schule in Uganda, die auch in diesem Jahr von der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt wird.

Amos Ehrle ist 22 Jahre alt und hat ein festes Ziel vor Augen: Er möchte Menschen helfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Bereits in der Vergangenheit hat sich Amos in unterschiedlichen Projekten ehrenamtlich eingesetzt. Seine Reise führte ihn auch nach Uganda, wo er an der Emmaus-Schule arbeitete und Einblicke in die Herausforderungen der Bildungsarbeit in Entwicklungsländern gewann.

Von der Gemeinschaft zur Schule

Aufmerksam auf die Emmaus-Schule wurde Amos durch seine langjährige Tätigkeit in der Gemeinschaft Immanuel in Ravensburg, die seit über 30 Jahren die Emmaus-Gemeinschaft unterstützt.

Missionar Ernst Sievers gründete die Gemeinschaft in Uganda, aus der 2007 die mittlerweile staatlich anerkannte Emmaus-Schule entstand. Die meisten der rund 500 Schülerinnen und Schüler stammen aus armen Verhältnissen, viele von ihnen sind Aids-Waisen. Das christliche Emmaus-Center und die Schule liegen auf einem weitläufigen Gelände in Katikamu, etwa drei Autostunden nördlich der Hauptstadt Kampala.

Bildungseinsatz in Katikamu

Im September dieses Jahres verbrachte Amos gemeinsam mit zwölf weiteren jungen Erwachsenen mehrere Wochen in Katikamu. Neben der Teilnahme am regulären Unterricht beteiligte sich Amos auch aktiv am Schulleben. So besuchte er Gottesdienste, unterstützte die Schüler vor Ort und gab Unterricht in Mathematik, Englisch und Geschichte. „Die Gestaltung der Fächer war immer recht flexibel“, sagt Amos der „Schwäbischen Zeitung“. Und weiter: „In Geschichte sprachen wir beispielsweise über die Kolonialisierung aus Sicht der Europäer.“

Doch ein Aspekt überraschte Amos besonders: die Größe der Klassen. „Teilweise werden 70 bis 90 Kinder in den Räumen unterrichtet. Es war faszinierend, wie die Lehrer all diese Kinder anscheinend im Griff hatten.“

Bildung als Schlüssel

Um nicht nur die Klassen, sondern auch die Lehrer zu entlasten, plant die Emmaus-Schule mithilfe von Spendengeldern aus Aktionen wie „Helfen bringt Freude“ daher weitere Klassenzimmer zu bauen. Auch Projektleiterin Franziska Rief betont,wie wichtig diese Unterstützung auch weiterhin ist.

Viele der Schüler seien auf externe Gelder angewiesen, denn anders als in Deutschland müssen Menschen in Uganda für Bildung bezahlen. Ein Großteil kann sich das aber nicht leisten. Doch Bildung sei der Schlüssel, um überhaupt aus der Armut herauszukommen, so Rief. Gerade das Lehrpersonal setze sich deshalb trotz begrenzter Mittel stark für die Bildung der Schüler ein. Doch oft kommt es zu Ausfällen, da einige der Lehrer mit dem sogenannten „Matatu“ zu Schule fahren. Einem Taxi-Bus, der oft so überfüllt sei, dass nicht alle mitfahren könnten.

Perspektiven langfristig schaffen

Um dem entgegenzuwirken, plant die Gemeinschaft den Bau von Wohnungen für Lehrer und Betreuer direkt neben der Schule. Zwei Häuser stehen bereits auf dem gekauften Grundstück und könnten umgebaut werden, sagt Franziska Rief. Auch ein überdachter Speisebereich soll für die Schüler geschaffen werden. Denn aktuell müssen die Kinder aufgrund von rechtlichen Bestimmungen im Land im Freien essen.

Auch Amos Ehrle hat während seiner Zeit in Uganda die Auswirkungen der Armut auf die Schüler und das Leben mit eigenen Augen gesehen. Die Emmaus-Schule gäbe den Schülern zwar eine Perspektive, so Amos. Doch er sagt auch, dass noch viel mehr getan werden muss, um auch langfristig eine Veränderung zu erzielen.

Für seine Abschlussarbeit plant der Student deshalb erneut nach Uganda zu reisen und hofft, dass durch die Unterstützung aus „Helfen bringt Freude“ bereits zuvor neue Projekte umgesetzt werden können, die den Menschen - gerade den Schülern und Lehrern vor Ort - für die Zukunft nützlich sein werden.