Proficlubs aus der Region sitzen gemeinsam auf der Bühne

Die Ravensburg Towerstars gehen als amtierender Meister in die neue Saison in der Deutschen Eishockey–Liga 2. Der deutsche Volleyball–Vizemeister VfB Friedrichshafen versucht, den Abstand zum Serienmeister Berlin zu verkürzen. Die American Footballer der ifm Razorbacks Ravensburg dagegen haben eine sehr enttäuschende Spielzeit hinter sich — auch der FV Ravensburg will sich in der Oberliga im Vergleich zur Vorsaison besser präsentieren. Über den Spitzensport in der Region sprechen die Beteiligten der vier Vereine bei der Veranstaltung „Medienhaus live — Sport präsentiert von der Sportklinik Ravensburg“ am Donnerstag, 21. September.

Es gibt auch ein Gewinnspiel

Auf der Bühne im Foyer des Medienhauses in der Karlstraße 16 in Ravensburg sitzen Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt von den Volleyballern des VfB, Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi von den Towerstars sowie der Sportliche Leiter des FV, Fabian Hummel. Von den Razorbacks stellt sich Ron Rühlemann den Fragen von Moderator Thorsten Kern. Zusätzlich geben die Ärzte Martin Volz und Tobias Fabian von der Sportklinik Ravensburg Auskunft über Verletzungen und Behandlungsmethoden.

Auch Spieler der vier Clubs werden am 21. September vor Ort auf der Bühne sein: Maximilian Hadraschek von den Towerstars, Tim Peter vom VfB, Niklas Herrmann von den Razorbacks und Moritz Jeggle vom FV. Medienhaus live ist eine Veranstaltungsreihe von Schwäbisch Media, bei der es um Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Gesundheit und Sport geht.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, den Gästen steht vor dem Beginn der Veranstaltung (ab 19.30 Uhr) unter anderem ein Tischkicker zur Verfügung. Dazu gibt es Tickets für Spiele der beteiligten Vereine zu gewinnen.

Tickets für den Sporttalk in Ravensburg am Donnerstag, 21. September, gibt es im Internet unter: https://sz.schwaebische.de/ticketshop/