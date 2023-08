Insgesamt 46 Teams nehmen am Samstag, 12. August, am Goscha-Marie-Mofa-Cup in Taldort teil und kämpfen um die begehrte Wandertrophäe. Das Mofa–Rennen findet bereits zum 15. Mal statt und ist Teil des Taldorfer Gartenfests vom 11. bis 13. August. Mit dabei ist am Samstag auch der Profi–Rennfahrer und ehemalige zweifache DTM–Champion Timo Scheider, der zum dritten Mal in Taldorf an den Start geht. Sein Sohn Loris Rubatto ist das erste Mal mit dabei. Wie die Veranstalter weiter mitteilen, reihen sich dieses Jahr auch wieder mehrere Ladyteams ins Starterfeld ein.

Goscha–Marie–Cup als perfekter Anlass

Ob sich Scheider diesmal gegen das etablierte Fahrerfeld in Taldorf in dem etwa zweistündigen Rennen erfolgreich durchsetzen kann, wird sich zeigen. Laut Pressemitteilung hatte er sich bei seiner ersten Teilnahme 2008 im Spitzenfeld etablieren können, das Podest aber knapp verpasst. Beim zweiten Versuch brachte den Motorsportler ein gebrochener Mofarahmen um eine Spitzenpositionierung unter den Top 3.

Für seinen dritten Anlauf hat sich Timo Scheider nun Unterstützung aus der eigenen Familie geholt: Sein Sohn Loris Rubatto wird mit ihm gemeinsam das Rennen bestreiten.

Ich freue mich natürlich jetzt, das erste Mal in meiner gesamten Karriere als Rennprofi, mit meinem Sohn zusammen am Start zu stehen, wird Scheider zitiert.

Der Goscha-Marie-Mofa-Cup sei der perfekte Anlass dafür, „weil einfach der Spaß im Vordergrund steht und der Ehrgeiz trotzdem ganz oben auf ist“.

Vater und Sohn haben sich natürlich auch ein Ziel gesetzt: „Realistisch gesehen ist, glaube ich, Top 10 im Ergebnis Pflicht, wenn wir durchfahren, wenn das Mofa dementsprechend okay ist. Top 5 wäre super, und alles, was Richtung Podium geht, wäre sehr, sehr unerwartet, weil ich die Konkurrenz kenne“, so Scheider in einem Interview mit den Veranstaltern. Klares Ziel sei es, soweit vorne wie möglich zu sein. „Ich hoffe, dass ich, wenn es nicht läuft, auf Spaßmodus umstellen kann und es einfach genieße, mit meinem Sohn gemeinsam fahren zu können“, so Scheider, bei dem der Goscha–Marie Mofa–Cup einen positiven Eindruck hinterlassen habe: „Es ist eine große Feier, und für mich als Motorsportler natürlich eine besondere Kombination, in der Form, dass man Spaß und Motorsport auf Zweirädern mit guten Freunden und Feierlaune verbinden kann.“

Der deutsche Rennfahrer Timo Scheider (Archivfoto aus dem Jahr 2009) wird am Samstag zum dritten Mal am Goscha-Marie-Cup in Taldorf teilnehmen. (Foto: dpa/Ronald Wittek )

Besondere Strategie fürs Rennen

So sei Scheider laut Pressemitteilung fast ein bisschen enttäuscht, dass er es erst zweimal geschafft habe, nach Taldorf zu kommen: „Ich hätte gerne öfter teilgenommen. Aber das Einzige, was bei mir noch auf der To–Do–Liste steht, was das Event betrifft, ist tatsächlich erfolgreich zu sein.“ Vielleicht klappt das in diesem Jahr mit der tatkräftigen Unterstützung seines Sohnes, der ebenfalls großes Interesse am Motorsport habe. Die Strategie der beiden: „Wir stapeln tief und wollen hoch gewinnen“, so Scheider, der meint: „Ich weiß ja, was da die letzten Jahre mofa– und fahrermäßig passiert ist. Wir sind nicht so blauäugig und sagen ,Wir kommen da hin und gewinnen das’, weil wir A nicht wissen, was für Material wir haben, weil Loris noch nie bei einem Mofarennen gefahren ist und ich selbst schon ewig nicht mehr auf dem Mofa gesessen bin.“

Das ist geboten Programm des Taldorfer Gartenfests Freitag, 11. August: Feierabendhock mit Bieranstich; ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle Berg (Bodenseekreis) und ab 21.30 Uhr die Musikkapelle Taldorf. Samstag, 12. August: Goscha-Marie-Mofa-Cup; 16 Uhr freies Training; 17.15 Uhr Qualifying; 18.30 Uhr Team-Vorstellung, anschließend Hauptlauf und Siegerehrung; danach Aftershoparty „Taldorf rockt“ mit DJ Enrico Ostendorf (Eintritt frei). Sonntag, 13. August: Frühschoppenkonzert mit der Musikkapelle Taldorf (ab 11 Uhr); außerdem spielen die Musikkapelle Unterneukirchen (13 Uhr), die Musikkapelle Hoßkirch (15 Uhr) und die Jugendkapelle TBO (17 Uhr); Festausklang ab 18.30 Uhr mit den Weinbergmusikanten.

Besonders wichtig sei Scheider eines: „Wir freuen uns über jeden — Familienvater, -mutter oder natürlich Kind –, der in der Boxengasse zu uns ins Zelt kommt und ein Autogramm oder ein Foto haben möchte.“ Dafür seien sie da. Das Event müsse Spaß machen, und „wenn wir anderen Menschen noch eine Freude machen können, ist das natürlich umso schöner“. Derzeit überlegten sie bei ihrem Zelt noch eine Besonderheit wie ein Glücksrad, eine Lotterie oder Ähnliches anzubieten, bei dem die Besucher etwas gewinnen können.

Freier Eintritt zur Aftershoparty mit DJ Enrico Ostendorf

Auf die Besucher warte beim Taldorfer Festwochenende laut Veranstaltern noch ein weiteres Highlight nach der Siegerehrung: die große Aftershowparty „Taldorf rockt“ mit DJ Enrico Ostendorf. Der Berliner, der vielen durch seine DJ–Show „Enrico Ostendorf In The Mix“ bekannt sei, legt am Samstagabend auf und soll das Festzelt in eine rauschende Party verwandeln. Der Eintritt dazu ist frei.