Premierentor beim ersten Saisonsieg der Towerstars gegen Selb

Die Ravensburg Towerstars haben das erste Heimspiel des neuen Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga 2 knapp gewonnen. Gegen die Selber Wölfe, in dieser Saison alles andere als der Lieblingsgegner, gewannen die Oberschwaben am Sonntagabend vor 2434 Zuschauern in der CHG-Arena mit 2:1.

Damit untermauerten die Towerstars ihren Status als erster Verfolger des Spitzenreiters Kassel und setzten sich etwas von den Verfolgern ab. „Wir haben nicht toll gespielt, aber wir haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen“, meinte Towerstars-Trainer Gergely Majoross.

Der Kader ist wieder größer geworden

Die Towerstars durften gleich drei Rückkehrer begrüßen. Goalie Nico Pertuch, Verteidiger Niklas Hübner und Stürmer Ralf Rollinger standen nach der U20-Weltmeisterschaft erstmals wieder im Kader. Majoross hatte damit seit Langem mal wieder den Luxus von vier vollen Sturmreihen sowie sieben Verteidigern. Mit diesem Kader wollten die Towerstars ihre gute Serie im noch jungen Jahr fortsetzen und den dritten Sieg in Folge feiern. Zum anderen hatten die Ravensburger gegen die Selber noch etwas gutzumachen. Beim letzten Aufeinandertreffen Mitte November feierten die Wölfe einen 6:2-Heimsieg - nach gerade einmal 25 Minuten hatte es damals bereits 5:0 gestanden.

Die Gäste, recht ambitioniert in die neue Saison gestartet, finden allerdings auch nach dem Trainerwechsel von Sergej Waßmiller zu Ryan Foster noch nicht zu Konstanz. Zwar gewannen die Selber im letzten Spiel des vergangenen Jahres überraschend mit 4:2 gegen Spitzenreiter Kassel. Doch drei der vergangenen fünf Partien gingen verloren, darunter die ersten beiden des Jahres 2023. So fanden sich die Selber vor dem Spieltag nur auf Rang zwölf wieder.

Ausgelassener Jubel nach dem ersten Profitor

Von einem 5:0 nach 25 Minuten war die Partie am Sonntagabend in der CHG-Arena weit entfernt. Zwar hatten die Towerstars im ersten Drittel einige gute Chancen, sie fanden jedoch noch nicht den Weg an Goalie Michael Bitzer vorbei. Am knappsten dran an einem Treffer waren die Wölfe - auf Pass des ehemaligen Ravensburger Jugendspielers Leon Dalldush traf Routinier Richard Gelke nur den Pfosten.

Das 0:0 nach 20 Minuten kam bei Weitem nicht an die spielerische Klasse des Derbys am 30. Dezember zwischen den Towerstars und dem ESV Kaufbeuren heran. Es gab also deutlich Luft nach oben. Das erste Tor des Abends riss dann alle Zuschauer von den Sitzen. Nicht nur, weil es nun 1:0 für die Towerstars stand. Sondern weil der Torschütze in der 27. Minute Alexander Rudkovski hieß. Der U20-Spieler des EV Ravensburg zog nach starker Vorarbeit von Louis Latta ab, traf in den rechten Winkel und erzielte sein erstes Profitor. Der Puck wurde direkt eingesammelt und wird beim 18-Jährigen sicher einen Ehrenplatz bekommen.

Schulbuchmäßiger Konter in Unterzahl

Knapp vier Minuten später zeigten die Towerstars einen Unterzahlkonter aus dem Lehrbuch. Florin Ketterer behielt hinter dem eigenen Tor Ruhe und Übersicht, Nick Latta und Maximilian Hadraschek spielten einen Doppelpass und Nick Latta erzielte das 2:0. Nach seinem Dreierpack beim 5:4-Erfolg am Freitag beim EV Landshut war es sein vierter Treffer des Wochenendes und bereits sein 18. Saisontor. „Das Powerplay ist gerade unser großes Manko“, sagte Foster.

Die Wölfe antworteten mit einer Druckphase - und einer kuriosen Aktion. Chad Bassen fuhr alleine auf Towerstars-Goalie Ilya Sharipov zu, zog ab und drehte jubelnd ab - doch der Puck war gar nicht im Tor, sondern unter dem Goalie begraben. Bassen schüttelte den Kopf, die Zuschauer hatten ihre Freude. Von der kurzen Druckphase befreiten sich die Ravensburger schnell und gingen verdient mit der 2:0-Führung in die zweite Pause.

Bange Momente in den Schlusssekunden

Die Towerstars hatten alles unter Kontrolle, Matt Alfaro verpasste es aber zweimal, die Führung auszubauen. Zudem zeigten die Ravensburger in ihrer ersten Überzahlsituation ein für sie schwaches Powerplay. Auch das zweite war nicht besser, weshalb noch lange keine Vorentscheidung gefallen war. Im Gegenteil: In der 55. Minute verkürzte Mark McNeill auf 1:2. Für Spannung war somit in der Schlussphase gesorgt. „Wir haben auch einen guten Torwart gebraucht“, sagte Majoross. In der letzten Minute des Spiels mussten die Fans bei sechs gegen fünf Feldspielern noch ein paar Mal den Atem anhalten, doch dann war der Heimsieg perfekt - und Alexander Rudkovski durfte sich von der Fankurve feiern lassen. Diesen Abend wird er nicht vergessen.

DEL2, 35. Spieltag:

Ravensburg Towerstars - Selber Wölfe 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). - Tore: 1:0 (26:18) Alexander Rudkovski (Dronia, L. Latta), 2:0 (29:57 UZ) Nick Latta (Hadraschek, Ketterer), 2:1 (54:11) Mark McNeill (Raab, Trska) -Strafen: Ravensburg 4 Minuten, Selb 4 Minuten - Zuschauer: 2434.