Premiere von „Woyzeck“ am Theater Ravensburg

Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es ab Freitag, 15. März, am Theater Ravensburg wieder ein Stück der klassischen Dramenliteratur zu sehen: Georg Büchners „Woyzeck“, dessen Text nur fragmentarisch in mehreren Entwurfshandschriften überliefert ist, und dessen Aufführung daher für jedes Theater immer eine besondere Herausforderung darstellt.

Regie führt Theaterleiter Till Rickelt, der sein Interesse an dem Stoff so beschreibt: „Das Spannende und Schwierige an ,Woyzeck’ ist, dass es ein unglaublich verdichteter und verknappter Text ist, bei dem viele Szenen und Situationen nur skizziert sind, und der für die damalige Zeit unglaublich revolutionär war und es auch heute noch ist. Ich hatte schon bei der Vorbereitung das Gefühl, dass es wichtig wäre, dafür eine eigene szenische Form zu finden, die diese besondere Energie transportiert, und sich wie Büchner traut, mit extrem unterschiedlichen und experimentellen Stilmitteln zu arbeiten“.

In der konkreten Umsetzung resultiere daraus die Entscheidung, das Fragment mit nur drei Darstellern zu inszenieren, wovon Wini Gropper Woyzeck verkörpert und Alex Niess und Doris Hofmann in schnellem Wechsel alle übrigen Figuren. Weitere prägnante Elemente sind der veränderte Bühnenraum, bei dem das Publikum das Geschehen von zwei gegenüberliegenden Tribünen verfolgt, und die eigens von Wini Gropper und dem Augsburger Musiker Bruno Tentschert komponierte Bühnenmusik.

„Es wird ein ziemlich wilder, assoziativer und teilweise vielleicht auch verstörender Abend werden“, so Till Rickelt. „Wir hoffen natürlich, dass es gerade deshalb ein Abend wird, der sowohl für klassische Theatergänger und solche, die die Vorlage kennen und wertschätzen, interessant ist, aber auch Menschen erreicht, die eher Berührungsängste mit klassischer Literatur haben und diese bisher nur als schwer zugängliche Schullektüre kennengelernt haben - wie beispielsweise die vielen Schüler, die mit ihrer Klasse eine Vorstellung bei uns besuchen werden“.

