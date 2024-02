Premiere der Komödie „Souvenir“

Am Freitag, 9. Februar, feiert die dritte Neuproduktion der laufenden Spielzeit am Theater Ravensburg Premiere: „Souvenir“ - eine Komödie von Stephen Temperley über die wahre Geschichte von Florence Foster Jenkins, auch bekannt als „Diva der Dissonanzen“ oder schlicht die schlechteste Sängerin der Welt.

Wie es in der Ankündigung heißt, handelt es sich um eine liebevolle Hommage an eine von der Kunst beseelte Frau, deren felsenfester Glaube an das eigene musikalische Talent ebenso komisch wie bewundernswert ist, und deren Grabinschrift lautet: „Die Leute können vielleicht behaupten, dass ich nicht singen kann, aber niemand kann behaupten, dass ich nicht gesungen hätte“.

Regie führt wieder einmal Karsten Engelhardt, der neben unzähligen anderen Produktionen auch die Kultkomödie „Die 39 Stufen“ inszeniert hat, die seit mittlerweile 13 Jahren auf dem Spielplan des Theaters Ravensburg steht. Für die Rolle von Foster Jenkins Pianisten Cosme McMoon konnte das Theater den gefragten Pianisten und Schauspieler Horst Maria Merz gewinnen, der auch die musikalische Einstudierung übernommen hat. Als „Königin der schiefen Töne“ ist Stammschauspielerin Ana Schlaegel zu sehen und natürlich auch zu hören - mit einem „Best off“ von Foster Jenkins größten Hits, in dem die berühmtesten Arien des klassischen Repertoires auf jede nur denkbare Weise musikalisch massakriert werden.

Premiere ist am 9. Februar, weitere Vorstellungen sind am 10., 16., 17. und 24. Februar, jeweils um 20 Uhr. Alle Spieltermine und Tickets unter www.theater-ravensburg.de.