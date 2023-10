Preisträger freuen sich „sakrisch“ über das Ravensburger Kupferle

Die Kulturstätte Zehntscheuer ist 40 Jahre alt geworden, und nach drei Jahren Corona-Pause gab es endlich wieder eine Kupferle-Verleihung ‐ diesmal an „Attwenger“ und „Johnny & the Yooahoos“. Beides wurde am Samstag im proppenvollen Saal gefeiert. Sogar die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth war dabei und sprach geradezu enthusiastisch über die Bedeutung von „sozio-kulturellen Begegnungsorten wie diesem“.

Claudia Roth verwandt mit Ravensburger Kirchenmusiker

Roth hatte die weite Reise aus Berlin nach Ravensburg angetreten, weil der grüne Sozialminister Manne Lucha, ein langjähriger Zehntscheuer-Förderer, seine Parteifreundin eingeladen hatte. Und zweitens weil sie Ravensburg liebe, sagte Roth. Ihr Großonkel, ein Kirchenmusiker, habe in Ravensburg gelebt und die Familie sei dort ab und an zu Besuch gewesen.

Die beiden Grünen-Politiker Manne Lucha und Claudia Roth waren bei der Verleihung des Ravensburger Kupferles zu Gast in der Zehntschauer. (Foto: Hans Spirek )

Wie wertvoll die Entscheidung im Jahr 1982 war, die aus dem 14. Jahrhundert stammende Scheune nicht wie die allermeisten Gebäude dieser Art abzureißen, sondern zu renovieren und zur Kulturbühne zu machen ‐ dafür sind die zurückliegenden 40 Jahre ein grandioser Beweis. Damals war eine Bürgerinitiative entstanden.

Oberbürgermeister Rapp lobt außerordentlichen Einsatz für Zehntscheuer

Mit dabei waren Architekten, Handwerker, Lehrer, Stadträte, die viel Geld, Zeit und Überzeugungskunst einsetzten, um das mittelalterliche Haus zu renovieren. Die Erhaltung der Zehntscheuer gilt als ein Wendepunkt in der städtebaulichen Entwicklung von Ravensburg: Pläne, die halbe Altstadt abzureißen und durch damals moderne Architektur zu ersetzen, wurden schließlich auch dank der Intelligenz des damaligen Oberbürgermeisters Karl Wäschle aufgegeben.

Am Samstagabend unterstrich der heutige Oberbürgermeister Daniel Rapp die Bedeutung der Zehntscheuer. Auch er stellte die gemeinschaftsstiftende und kulturelle Funktion dieses Ortes heraus. Er lobte den hauptamtlichen Leiter Michael Borrasch, der sich „überobligationsmäßig“ einsetze. Borrasch betreut jährlich über hundert Veranstaltungen. Dank der Förderung von Stadt (175.000 Euro jährlich) und Land (87.500 Euro) sei es möglich, die Eintrittspreise auf einem Niveau zu halten, das sich möglichst viele leisten können, sagte Borrasch ‐ und bedankte sich.

„Johnny & the Yooahoos“ begeistern mit Satzgesang und Witz

Die Auszeichnung Kupferle ging in diesem Jahr an zwei echte Kracher-Bands ‐ musikalisch wunderbar, originell und mitreißend sind die vier Musiker von „Johnny & the Yooahoos“ genauso wie das Duo „Attwenger“. Die oberschwäbische Trophäe ist benannt nach dem Glockentürmchen auf dem Ravensburger Rathaus und mit je 4000 Euro dotiert.

Johnny & The Yooahoos bei ihrem Auftritt. (Foto: Hans Spirek )

Warum schaffen es manche Boygroups, zu Stars zu werden ‐ und andere nicht? Weil das Leben ungerecht ist. „Johnny & the Yooahoos“ aus dem niederbayerischen Polling sind so begnadet und herzerwärmend, dass man sie sich gut auch auf internationalem Parkett vorstellen kann. Country, Bluegrass, Südstaaten-Gospel-Sound, Instrumente von Mandoline über Gitarre bis Bass und ein Satzgesang, wie man ihn nur selten zu hören bekommt. Dazu sind es sympathische Männer, die wenig reden, aber wenn, dann mit geradezu Karl-Valentin’schem Witz.

Jury würdigt „feie Retro-Noten“ im Erscheinungsbild

Johnny Schubeck erzählte, dass er die Mail mit dem Betreff „,Kupferle: Sie haben gewonnen‘ oder so ähnlich“ zuerst für Spam hielten, schließlich habe die Band noch nie einen Preis bekommen.

Als die Gruppe im Juli 2022 aufgetreten war, hatte sie vor kleinem Publikum vollen Einsatz gebracht und so die Jury von sich überzeugt: Die haben den Preis verdient. Von „feinen Retro-Noten in Form von stilechter Kleidung, historisch anmutenden Mikrofonen und einer Konzertmoderation der alten Schule“ war die Rede.

Duo „Attwenger“ reißt die Gäste von den Stühlen

Nachdem bei dieser Gruppe vor allem mitgewippt worden war, rissen Markus Binder und Hans-Peter Falkner, zusammen das Duo „Attwenger“, einen Teil der Gäste von den Stühlen. Die Gäste tanzten vor der Bühne und sogar eine Polonaise gab es.

Das Duo Attwenger bei seinem Auftritt. (Foto: Hans Spirek )

Falkner mit dem steirischen Akkordeon, Binder am Schlagzeug spielten und sangen genreübergreifend mit musikalischer Genialität und Ausdruckskraft und einem skurrilen Witz, so dass es im Grunde egal war, dass von ihrem Linzer Sprechgesang fast kein Wort zu verstehen war. Nachlesen kann man die Texte ‐ politisch bis gaga ‐ aber im Internet oder einem Booklet, das CDs und Platten beiliegt.

Lobrede für Gemisch vieler Genres

In der Laudatio las Susanne Lynen-Yüzen aus dem Zehntscheuer-Team vor, Attwenger biete „elektronisch durchtriebenes Power-Folk-Slang-Punk-Landler- und Rapgemisch allerschärfster Kategorie“. Das ist sprachlich nicht mehr zu steigern und deshalb hier nochmal ein Johnny Schubeck von den ausgezeichneten Vieren aus Oberbayern: „Mir gfrei ma uns sakrisch“: So wird es den alten Hasen mit dem sehr langen Atem und den jüngeren Freunden der Zehntscheuer, die dazu beitragen, dass dieses Juwel der Stadt lebendig bleibt, an diesem Abend ebenfalls gegangen sein.