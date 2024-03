Pre-Play-offs haben den Towerstars Selbstvertrauen gegeben

Den Umweg Pre-Play-offs haben die Ravensburg Towerstars mit Bravour genommen und gehen nun durchaus gestärkt ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga 2. Vor der ersten Partie der Best-of-Seven-Serie bei den Eisbären Regensburg (Mi., 20 Uhr/SpradeTV) haben die Towerstars ihren Fans noch eine schöne Nachricht bereitet: Goalie Ilya Sharipov hat seinen Vertrag verlängert.

Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns direkt fürs Viertelfinale qualifiziert hätten. Towerstars-Goalie Ilya Sharipov

Als Nachfolger von Jonas Langmann hat Sharipov in dieser Saison bislang einen guten Job gemacht. „Ich bin im Allgemeinen zufrieden“, sagt der 29-Jährige. „Ich habe mich von Anfang an in Ravensburg wohlgefühlt.“ Die Fangquote von 91,2 Prozent in der Hauptrunde der DEL2 kann sich sehen lassen. Viermal blieb Sharipov ohne Gegentor - das ist keinem anderen Goalie in der Liga gelungen.

In den beiden Pre-Play-off-Spielen gegen den EHC Freiburg musste Sharipov zweimal hinter sich greifen, hielt aber starke 95,83 Prozent der Schüsse - ein Spitzenwert. „Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir uns direkt für das Viertelfinale qualifiziert hätten“, meint der Towerstars-Goalie.

Regensburg hatte zehn Tage Pause

Als Siebter der Hauptrunde mussten die Ravensburger aber in die Pre-Play-offs. Die wurden trotz eines dezimierten Kaders souverän in zwei Spielen gewonnen. „Vielleicht ist das jetzt auch ein kleiner Vorteil für uns, weil wir im Rhythmus geblieben sind“, sagt Sharipov. Das letzte Spiel der Regensburger war am Sonntag, 3. März. Ganz klar ist für den Ravensburger Goalie: „Ich freue mich total auf die Play-offs, das ist die beste Zeit der Saison.“

In dieser geht es in maximal sieben Spielen gegen Regensburg um den Einzug ins Halbfinale. Zunächst müssen die Towerstars am Mittwoch beim Hauptrundenzweiten antreten, das erste Heimspiel in der CHG-Arena ist am Freitag (20 Uhr). „Regensburg kann schnell umschalten, es ist ein gefährliches Team“, sagt der Towerstars-Trainer Gergely Majoross. „Wir müssen versuchen, dieses schnelle Umschaltspiel zu unterbinden.“

Die guten Entscheidungen in der Offensive müssen wir auch gegen Regensburg fortsetzen. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

Dass es in den vier Begegnungen in der Hauptrunde satte 40 Treffer und damit im Schnitt zehn (!) pro Partie gab, spielt für Sharipov vor dem Viertelfinale keine große Rolle mehr. „In den Play-offs wird immer ein anderes Eishockey gespielt, es geht von null los. Was war, spielt keine Rolle mehr.“ Ein bisschen blickt der Goalie dann aber doch auf die bisherigen Spiele gegen die Eisbären zurück. „Wir haben zu viele hochkarätige Chancen zugelassen“, meint Sharipov.

Und diese haben die Regensburger - die in dieser Saison vor allem mit ihrer Paradereihe Andrew Yogan, Corey Trivino und Abbott Girduckis für Furore gesorgt haben - genutzt. Die Towerstars hatten zwar am Ende der Hauptrunde in der Offensive Probleme, in den Pre-Play-offs haben sie aber Selbstvertrauen tanken können. Obwohl sie auf Pawel Dronia, Julian Eichinger, Oliver Granz und Lukas Mühlbauer sowie im zweiten Spiel zusätzlich noch auf Louis Latta und Nick Latta verzichten mussten, trafen sie zehnmal in zwei Spielen.

Lob für die jungen Spieler

Fabian Dietz, Charlie Sarault und Sam Herr schossen jeweils zwei Tore. „Die guten Entscheidungen in der Offensive müssen wir auch gegen Regensburg fortsetzen“, sagt Majoross. „Wir haben gesehen, dass wir uns viele Chancen kreieren können.“

Eventuell können die Towerstars im Laufe des Viertelfinales wieder auf Granz oder sogar Dronia zurückgreifen, die gute Fortschritte machen. „Die jungen Spieler haben gegen Freiburg aber gezeigt, dass sie die größeren Rollen annehmen können“, sagt Majoross und meint dabei Lukas Bender, Niklas Hübner und Tim Sezemsky.

Ganz wichtig wird eine gute Torhüterleistung sein. „Sharipov ist unser Ruhepol“, lobt der Trainer. Der kaufmännische Geschäftsführer Raphael Kapzan blickt schon auf die neue Saison voraus: „Wir sind sehr froh, mit Ilya auch für die kommende Saison einen der Toptorhüter der DEL2 zwischen den Pfosten zu haben“, wird Kapzan in einer Mitteilung der Towerstars zitiert.

Im Hintergrund wird natürlich schon am Kader für die Saison 2024/25 gebastelt - Sharipov ist ein erster Baustein. Doch die Profis wollen noch lange keine Sommerpause. „Wir wollen so weit wie möglich kommen“, sagt der Goalie. Nach dem Umweg über die Pre-Play-offs sind die Ravensburger heiß auf mehr.