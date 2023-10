Poppig-buntes Riesenbild ziert Ravensburger Rinker-Areal

Wenn es drum geht, fix irgendwas knallbunt aufzuhübschen, kommt gern Jim Avignon ins Spiel: Der Berliner Maler, Musiker und Illustrator hat nicht nur ein Flugzeug oder die Berliner Mauer bemalt ‐ auch in Ravensburg war er schon öfter aktiv. Nun ist die Baustelle auf dem Rinker-Areal an der Wangener Straße dran: Ein von Avignon im Pop-Art-Stil gestaltete Szenerie ziert seit Donnerstag das zur Straße hin sichtbare Gerüst.

Der Künstler hat bereits die Fassade eines Hauses in der Eisenbahnstraße mit einem „Müßiggänger“-Wandbild und auf dem südlichen Marienplatz die Verkleidung eines Kompressors bemalt, der für die Tiefgaragensanierung einige Monate dort stand. Das Bild hängt mittlerweile bei der Firma Grieshaber Logistik in Weingarten.

Das neueste in nur zwei Wochen fertig gestellt Werk toppt diese beiden größenmäßig. Auf einer Fläche von insgesamt 800 Quadratmetern PVC-freier Plane erzählt Avignon die Entstehung des inzwischen zu Lumper Höhe umbenannten Neubaugebiets künstlerisch nach. Los geht’s auf der linken Seite mit einem Planer, dann rücken die Bauarbeiter an, irgendwann wird Richtfest gefeiert, und am Ende spazieren die Bewohner zufrieden durch ihr neues Quartier. Das Ganze wird aus 26 bedruckten Einzelbannern zusammengepuzzelt.

Noch nie entstanden so viele neue Wohnungen auf Industriebrache

Die Lumper Höhe ist das größte Konversionsprojekt, das es in Ravensburg je gab: Auf einer drei Hektar großen Fläche entstehen auf der ehemaligen Industriebrache insgesamt 324 Wohnungen in zwölf Mehrfamilienhäusern. Obschon es in der Baubranche momentan wirtschaftlich eher schlecht läuft, zieht die Firma Reisch aus Bad Saulgau das Projekt im Ravensburger Osten durch.

Auf der Baustelle am Rinker-Areal hängt jetzt ein 800 Quadratmeter großes Banner mit einem Kunstwerk von Jim Avignon am Baugerüst. (Foto: Paul Meyer )

Man liege im Zeitplan, sagt Ingo Traub, Geschäftsführer der Reisch Projektentwicklung. Das langgezogene Gebäude, an dem das Kunstwerk prangt, soll Ende 2024 fertig werden. Im Herbst 2025 sollen dann sämtliche 226 Wohnungen in den sieben Gebäuden des ersten Bauabschnitts bezugsfertig sein. Damit das gelingt, sind momentan 80 Bauarbeiter auf dem Gelände im Einsatz.

Kunst mit Langzeiteffekt

Mit der Kunst am Bau wolle man einen Blickfang schaffen, sagt Traub. Wenn das Bild im Februar kommenden Jahres wieder abgehängt wird, landet es nicht im Müll. Stattdessen soll es zu Taschen oder anderen Kunstprojekten verarbeitet werden.

Weil momentan an der Linksabbiegespur gebaut wird, die von der Wangener Straße aus in das neue Quartier führen soll, ist die B32 noch bis zum 22. Dezember halbseitig stadteinwärts gesperrt.