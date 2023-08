Unter dem Motto „Freispiel“ gibt es im August in der Ravensburger Innenstadt wieder Pop–Up–Konzerte mit verschiedenen Künstlern. So spielen am Mittwoch, 18. August, Franzi und Jojo von der Band Zimt & Zorn (Bild) auf dem Gespinstmarkt, und am Freitag, 18. August, unterhalten Stefan Weitkus & Kleinod Musikliebhaber in der Adlerstraße/Rosenstraße. Die Konzerte beginnen jeweils um 12.30 Uhr. Sollte es regnen, werden sie nach innen verlegt. Dann spielen die Musiker in der Adlerstraße 3.