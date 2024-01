Ravensburg

Polizeieinsatz nach Ausnahmezustand

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 26-jähriger Mann befunden, der am Montag gegen 20. 30 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in der Schmalegger Straße für einen Polizeieinsatz sorgte.